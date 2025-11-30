Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: Santa na burze, krocaní hotel nebo dráždivá burka

Škoda tyhle fotky minout: Santa na burze, krocaní hotel nebo dráždivá burka
Kapské Město, Jihoafrická republika: Surfaři v kostýmech slaví veselé Vánoce na pobřeží u Kommetjie.
Canberra, Austrálie: Lídryně strany One Nation (Jeden národ) Pauline Hansonová vyvolala skandál, když přišla do senátu v muslimské burce.
Rongshui, Čína: Miao tanečníci v maskách „Manghao“ slaví svůj tradiční festival.
Washington, USA: Krocaní hvězdy Waddle a Gobble čekají v hotelu na prezidentský pardón. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Reuters
Jan Bezucha Jan Bezucha
před 7 minutami
Výběr čtrnácti zajímavých světových momentů, od vánočních příprav přes protesty a katastrofy až po sportovní vrcholy a tradice. Globální dění, které pulzuje emocemi i absurditou uplynulého týdne.
Prohlédnout si 14 fotografií
 
