Přeskočit na obsah
Benative
21. 9. Matouš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Škoda tyhle fotky minout: Zachmuřený kancléř nebo vítězní rebelové v pantoflích

Cubans navigate shortages and power cuts in Havana
London Fashion Week, Paul Costelloe SS27 catwalk show
25th anniversary of September 11 attacks in New York
Houthi fighters stand in front of what they say is a downed Saudi jet, at a location given as Yemen
Russia closes German consulate in St. Petersburg
Zobrazit
12 fotografií
Muž prochází kolem nástěnné malby s podobiznou revolucionáře Ernesta „Che“ Guevary. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Od portrétu Che Guevary v Havaně přes světla připomínající oběti 11. září až po ozbrojené Húsíje a prázdný člun po záchraně migrantů ve Středomoří. Uplynulý týden přinesl výrazné okamžiky z politiky, konfliktů, umění i každodenního života. Vybrali jsme 12 fotografií, které zachycují svět v jeho různých podobách.

Prohlédnout 12 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin

Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím

Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama