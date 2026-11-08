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Škoda tyhle fotky minout: vúdú babičky, punkový pes nebo prohra benzinem

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12 fotografií
Vyznavači vúdú pózují s lidskou lebkou během oslav svátku Día de los Muertos. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od oslav Dne mrtvých v Mexiku přes demonstrace v Londýně a Kodani až po duhový průvod v Tchaj-peji. Uplynulý týden přinesl silné emoce, neobvyklé výjevy i okamžiky, které by neměly zapadnout. Podívejte se na výběr 12 fotografií z celého světa.

Prohlédnout 12 fotografií
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Aftermath of a mass shooting in Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow

Polsko truchlí po střelbě v Krakově. Po útoku se šíří falešné zprávy

Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.

FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv
FILE PHOTO: Ukrainian capital at evening during a power blackout in Kyiv

ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností

Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.

Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris
Weekly cabinet meeting at the Elysee Palace in Paris

Francie potvrdila účast na jednání o Ukrajině. Evropa chce u rozhovorů svůj hlas

Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.

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