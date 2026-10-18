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Škoda tyhle fotky minout: Viva la France, Vincent na prodej i polární záře

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Paříž, Francie: Maskovaný demonstrant drží francouzskou vlajku při zásahu policie při střetech s protestujícími studenty. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Napětí, radost, protesty i nečekaná podívaná. Uplynulý týden přinesl po celém světě momenty, které se odehrály v jediném okamžiku, ale vypovídají o mnohém. Vybrali jsme dvanáct fotografií, u kterých stojí za to se na chvíli zastavit.

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