Škoda tyhle fotky minout: Viva la France, Vincent na prodej i polární záře

Napětí, radost, protesty i nečekaná podívaná. Uplynulý týden přinesl po celém světě momenty, které se odehrály v jediném okamžiku, ale vypovídají o mnohém. Vybrali jsme dvanáct fotografií, u kterých stojí za to se na chvíli zastavit.
Izrael se připravuje na masový útěk Židů z Evropy. Obavy budí hlavně jedna země
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pověřil ministry vypracováním plánu na zvládnutí masivní imigrace Židů do Izraele. Tamní vládní představitele znepokojuje především vývoj ve Francii, kde nyní probíhají rozsáhlé protesty. Příliv francouzských Židů do Izraele přitom meziročně strmě narostl.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
„Putina nezastavíte. Motivuje ho historie.“ Kuleba otevřeně o tom, co čeká Ukrajinu
Je možný s Ruskem kompromis? Podle bývalého ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby těžko. Vladimira Putina podle něj motivuje historie. „Chce se zapsat do dějin. A právě proto nemusí být Ukrajina jeho posledním cílem.“ Evropští politici podle Kuleby s Ruskem neumějí jednat. „Spoléhají na kompromisy výhodné pro obě strany. Putin však takovým způsobem neuvažuje.“
Tajemství řádových sester. V někdejším septiku skončily ostatky stovek dětí
V irském Tuamu pokračuje pátrání po dětech, které zemřely v někdejším domově pro neprovdané matky. Forenzní specialisté tam ze starého podzemního septiku postupně vyzvedávají ostatky stovek novorozenců a dětí. Pomocí testů DNA se jim teď pokoušejí vrátit jména.
Tip pro milovníky true crime. Vyšla kniha, která laiky provede moderní forenzní vědou
Co všechno prozradí vaše zuby o vašem příjmu či zlozvycích a proč jsou biologické stopy v cizím prostředí tak klíčové? Kniha Toma Jacksona a Paula Kneppera nahlíží do světa exaktní kriminalistiky, odhaluje historické justiční omyly a vysvětluje, jak se forenzní vědy možná budou částečně přesouvat do virtuálního světa digitálních zločinů.