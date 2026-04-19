Škoda tyhle fotky minout: velevýhodný Picasso, vévodkyně s vařečkou nebo nebezpečné kopačky

Od koncertních pódií přes válečné zóny až po úchvatná místa přírodních divů. Výběr dvanácti snímků zachycuje uplynulý týden v kontrastech, které spojuje silný okamžik zachycený v jediném zlomku času.
ŽIVĚ Írán má stále mnoho dronů a začal vykopávat zavalené balistické střely, píše New York Times
Írán stále disponuje 40 procenty útočných dronů ze svého předválečného arzenálu. Po začátku příměří začal také vykopávat bombardováním zavalené podzemní bunkry a jeskyně, ve kterých skladuje balistické střely a zařízení k jejich odpalování. S odvoláním na údaje z vojenské a zpravodajské komunity to píše deník The New York Times (NYT).
Hrůzný nález. Trinidadská policie objevila těla 50 malých dětí, kterých se někdo nezákonně zbavil
Na hřbitově v ostrovním státě Trinidad a Tobago našla policie těla nejméně 50 malých dětí a šesti dospělých, jichž se podle vyšetřovatelů někdo nezákonně zbavil. Informoval o tom server BBC. Policie uvedla, že těla nalezla ve městě Cumuto vzdáleném přibližně 40 kilometrů od Port of Spain, hlavního města karibského státu.
Babiš chce Česko zapojit do Macronovy iniciativy evropského jaderného odstrašení
Česko by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mělo zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emanuel Macron.
Podezřelé sklenice dětské výživy v Česku a na Slovensku obsahovaly jed
Rakouská policie varovala před kojeneckou výživou HiPP. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah jedovaté přísady.
Judista Krpálek se utká o evropské zlato, má už jistou osmou medaili
Judista Lukáš Krpálek je ve finále mistrovství Evropy a bude mít osmou medaili z kontinentálních šampionátů. Dvojnásobný olympijský vítěz se dnes v Tbilisi utká o titul s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim.