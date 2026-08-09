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Škoda tyhle fotky minout: Tygr v akci, invaze z Afriky nebo zachráněný anděl

A woman poses on a horse named 'Perlaz' after swimming with it during the heatwave in Supetar on the island of Brac
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Žena během vlny veder vyráží do moře se svým koněm Perlaz, aby společně našli úlevu od tropických teplot. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Uplynulý týden přinesl řadu okamžiků, které poutaly pozornost po celém světě. Objektivy fotografů zachytily lidské příběhy, dramatické události i výjimečné situace, které ilustrují dění posledních dnů.

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