Škoda tyhle fotky minout: tiára královny Viktorie, podvodní šáchy nebo kaleidoskop

Londýn, Anglie: návštěvnice si prohlíží Rubensův portrét starce, jehož cena má na aukci starých mistrů a maleb 19. století dosáhnout až 1,5 milionu liber.
Dublin, Irsko: zřízenec radnice vytírá podlahu uvnitř kaleidoskopického tunelu, který je součástí vánoční světelné instalace.
Čcheng-tu, Čína: zaměstnankyně chová mládě pandy během návštěvy Brigitte Macronové v tamní výzkumné stanici, s manželem francouzským prezidentem zahájili třídenní cestu po Číně.
Iriba, Čad: usmívající se dívka z Dárfúru v uprchlickém táboře Iridimi na východě země. Zobrazit 12 fotografií
Od královských sálů po zapadlé kouty světa, od zimní mlhy až po tropické světlo, výběr třinácti snímků uplynulého týdne zachycuje okamžiky, které spojuje překvapení i křehká krása všedního dne.
