Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz

Dvanáct snímků z uplynulého týdne přináší pestrý obraz světa, jaký právě je, proměnlivý, neklidný, ale i krásný. Mísí se v něm politika a víra, sport, umění i obyčejné chvíle, které odrážejí náladu dnešní doby. Každá fotografie zachycuje jiný úhel pohledu, společně ale skládají mozaiku okamžiků, které stojí za pozornost.
Videa střelby v Minneapolisu neodpovídají popisu Trumpovy administrativy, píše NBC News
Videa svědků sobotního incidentu, kdy 37letého Alexe Prettiho v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti, patrně neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Napsal to v neděli zpravodajský server NBC News.
Shiffrinová se ve Špindlu zapsala do historie. Překonala největší lyžařské legendy
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v dnešním závodě ve Špindlerově Mlýně.
Olympijský šampion, který pádloval pro radost. Josef Holeček by oslavil 105 let
Dvakrát vyhrál olympiádu na vlastnoručně vyrobené kanoi, přesto bral sport hlavně jako zábavu. Josef Holeček patřil k velikánům české kanoistiky.
Smrt v přímém přenosu: před 40 lety se nad Floridou rozplynul americký sen o levném vesmíru
Měla to být rutinní cesta, která dokáže, že do vesmíru může létat každý – i učitelka ze sousedství. Místo toho se 28. ledna 1986 stal dnem, kdy se miliony lidí u televizních obrazovek v nevěřícně dívaly na ohnivou kouli. Od tragédie raketoplánu Challenger, která na roky zmrazila americké ambice, uplynulo už čtyřicet let.
Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit
Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).