Přeskočit na obsah
Benative
25. 1. Miloš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz

Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor "Čelisti" a ledový mráz
Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz
Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz
Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz
Škoda tyhle fotky minout: tenis a haute couture, pozor „Čelisti“ a ledový mráz
Zobrazit
12 fotografií
Modelka předvádí kreaci návrháře Jaye Songzia na přehlídce značky Songzio během Týdne módy v Paříži. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Dvanáct snímků z uplynulého týdne přináší pestrý obraz světa, jaký právě je, proměnlivý, neklidný, ale i krásný. Mísí se v něm politika a víra, sport, umění i obyčejné chvíle, které odrážejí náladu dnešní doby. Každá fotografie zachycuje jiný úhel pohledu, společně ale skládají mozaiku okamžiků, které stojí za pozornost.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Ledovka
Ledovka
Ledovka

Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama