Škoda tyhle fotky minout: světová Linda, mýval na cestách nebo Donald v rakvi

Tucet fotografií z uplynulého týdne zachycuje silné emoce, sportovní triumfy i dramatické události z celého světa. Podívejte se na výběr snímků, které nejlépe vystihují, co se v posledních dnech odehrálo.
ŽIVĚ Nejrozsáhlejší útok na Ukrajinu od začátku invaze. Rusko vypálilo desítky balistických raket
Rusko v noci na neděli při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev vypálilo největší počet balistických raket od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Uvedl to na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba čtyři desítky balistických střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné.
Vystrčil: Opozice by měla mít vlastního kandidáta na prezidenta, koalice chce Pavla oslabit
Strany současné opozice by měly podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) postavit vlastní adepty do prezidentské volby a prezidenta Petra Pavla podpořit v případě jeho opětovné kandidatury až ve finále proti zástupci vládního tábora.
Babiš oprašuje projekt, který „vymyslel u Macrona“. A řekl, jak je daleko s rychlobruslařskou halou
Premiér Andrej Babiš (ANO) chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl v neděli na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo, v Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici.
Hrál ještě měsíc před smrtí. Nadaný umělec Jiří Grossmann by letos oslavil 85 let
Jiřímu Grossmannovi, který se narodil 20. července 1941, nadělily sudičky do kolébky mnoho talentů. Hrál na několik hudebních nástrojů, skládal, psal texty písní i povídky a také zpíval (svůj příjemný baryton uplatnil zejména ve stylu country). S Miloslavem Šimkem pak Grossmann vytvořil legendární komickou dvojici vyznávající recesi, parodii a černý humor.
Evropa proti Jižní Americe. Finále nabídne souboj dvou vládců
Dnes večer bude znám nový mistr světa ve fotbalu. Do vysněného finále se dostaly dva celky, které vládnou svým kontinentům: Španělsko a Argentina.