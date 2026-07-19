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Škoda tyhle fotky minout: světová Linda, mýval na cestách nebo Donald v rakvi

Wimbledon
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12 fotografií
Linda Nosková slaví s vítěznou trofejí po triumfu nad Karolínou Muchovou ve finále Wimbledonu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Tucet fotografií z uplynulého týdne zachycuje silné emoce, sportovní triumfy i dramatické události z celého světa. Podívejte se na výběr snímků, které nejlépe vystihují, co se v posledních dnech odehrálo.

Prohlédnout 12 fotografií
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FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels

Babiš oprašuje projekt, který „vymyslel u Macrona“. A řekl, jak je daleko s rychlobruslařskou halou

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce obnovit projekt vybudování vládní čtvrti, kterou chtěl postavit v pražských Letňanech. Záležet bude na vyjednávání o pozemcích s magistrátem, uvedl v neděli na sociální síti. Bývalé vedení Prahy se za předchozí Babišovy vlády projektu bránilo, v Letňanech začalo připravovat návrh nové čtvrti s byty, administrativou a územní rezervou pro nemocnici.

Jiří GROSSMANN, Miloslav ŠIMEK, Miluška VOBORNÍKOVÁ, herec, herci, herečka
Jiří GROSSMANN, Miloslav ŠIMEK, Miluška VOBORNÍKOVÁ, herec, herci, herečka
Jiří GROSSMANN, Miloslav ŠIMEK, Miluška VOBORNÍKOVÁ, herec, herci, herečka

Hrál ještě měsíc před smrtí. Nadaný umělec Jiří Grossmann by letos oslavil 85 let

Jiřímu Grossmannovi, který se narodil 20. července 1941, nadělily sudičky do kolébky mnoho talentů. Hrál na několik hudebních nástrojů, skládal, psal texty písní i povídky a také zpíval (svůj příjemný baryton uplatnil zejména ve stylu country). S Miloslavem Šimkem pak Grossmann vytvořil legendární komickou dvojici vyznávající recesi, parodii a černý humor.

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