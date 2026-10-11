Škoda tyhle fotky minout: svět bez retuše, první objetí nebo matka všech pistolí

Návraty, které dojaly, protesty, které přerostly v pouliční střety, i chvíle, kdy se svět zastavil, aby uctil oběti. Uplynulý týden přinesl silné emoce, dramatické události i nečekané obrazy, které vypovídají o dnešním světě víc než slova. Podívejte se na výběr tuctu fotografií z různých koutů planety.
ŽIVĚ Útoky pokračují na obou stranách. V Dnipru jsou ranění, v Rusku hořelo datové centrum a letiště
Ruský dron zabil řidiče kamionu v Charkovské oblasti, sedm lidí zranily ruské bomby v Slovjansku na východě Ukrajiny. Čtyři raněné si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinské drony napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát ve Vladimiru. Kvůli útoku dronů hořelo na letišti v černomořském letovisku Soči.
Anglická hvězda se málem upila k smrti. Zachránili ji bývalá tchýně a legendární kouč
Anglický fotbalista Tony Adams se propil až na samé dno, ale revoluční přístup legendárního trenéra Arsèna Wengera k hráčům ho vytáhl zpět mezi hvězdy. Příběh jubilanta je plný zvratů.
Papež Lev XIV. podstoupí operaci plicního uzlu, lékaři ho odhalili včas
Papež Lev XIV. v neděli oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce, píše AP. Papež uvedl, že plicní uzel je "ohraničený" a byl odhalen v raném stadiu.
ŽIVĚ Povolební jednání: V Praze je už o vedení města jasněji, SPD si líže rány
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Odešel Jiří Štěpnička. Propůjčil hlas Harrisonu Fordovi, ale hrál i Gottwalda
Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí v neděli informovalo Národní divadlo, zprávu zveřejnilo také na webu. Štěpnička v divadle působil od roku 1975.