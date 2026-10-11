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Škoda tyhle fotky minout: svět bez retuše, první objetí nebo matka všech pistolí

The US Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln returns home following an extended deployment in the Middle East at Naval Base Coronado in San Diego
Britain Art
Nationwide day of student protests in France
Israel marks third anniversary of October 7 attack
Palestinians inspect the site of a house targeted by Israeli airstrikes, in Gaza City
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12 fotografií
San Diego, Kalifornie, USA: Námořník Alexander Adkins se vítá se svou ženou McKenzie, která drží v náručí jejich deset týdnů starého syna Declana. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Návraty, které dojaly, protesty, které přerostly v pouliční střety, i chvíle, kdy se svět zastavil, aby uctil oběti. Uplynulý týden přinesl silné emoce, dramatické události i nečekané obrazy, které vypovídají o dnešním světě víc než slova. Podívejte se na výběr tuctu fotografií z různých koutů planety.

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Aftermath of a Russian drone attack in Dnipro
Aftermath of a Russian drone attack in Dnipro

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Ruský dron zabil řidiče kamionu v Charkovské oblasti, sedm lidí zranily ruské bomby v Slovjansku na východě Ukrajiny. Čtyři raněné si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinské drony napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát ve Vladimiru. Kvůli útoku dronů hořelo na letišti v černomořském letovisku Soči.

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Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička

Odešel Jiří Štěpnička. Propůjčil hlas Harrisonu Fordovi, ale hrál i Gottwalda

Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. O úmrtí v neděli informovalo Národní divadlo, zprávu zveřejnilo také na webu. Štěpnička v divadle působil od roku 1975.

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