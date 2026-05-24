Škoda tyhle fotky minout: selfie z Marsu, boží vitráž nebo siréna z Titaniku

Od protivládních demonstrací v Londýně přes nemocnici zasaženou ebolou v Kongu až po tichou krajinu Marsu. Výběr dvanácti fotografií zachycuje nejsilnější momenty uplynulého týdne z různých koutů světa, válku, víru, katastrofy i každodenní život.
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel
NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.
Řídil jí život, plánovali spolu dítě. Nové detaily popisují vztah Slovenky a Epsteina
Slovenská pilotka Naďa Marcinková patřila ke klíčovým ženám v okolí Jeffreyho Epsteina. Podle nových zjištění BBC s ním plánovala dítě a sedm let žila ve vztahu plném psychického i fyzického násilí a manipulace. Navzdory tomu, že v minulosti obdržela imunitu, by se navíc mohla brzy objevit před americkým Kongresem.
ŽIVĚ Dohoda s Íránem a otevření Hormuzu je blízko, tvrdí Trump. Neodpovídá to realitě, zní z Teheránu
USA a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní, píše s odvoláním na amerického představitele server Aixos. Předběžná dohoda má umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezený vývoz ropy. Jednání o íránském jaderném programu mají mezitím pokračovat. Že dohodu s Íránem se podařilo z velké části dojednat, už oznámil i prezident Donald Trump.
Dobešových 23 úspěšných zákroků nestačilo. Montreal s Carolinou poprvé prohrál
Hokejisté Caroliny udolali v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1.