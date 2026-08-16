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Škoda tyhle fotky minout: S cedníkem na zatmění nebo s popelnicí na hlavě

Solar eclipse in Spain
Russia Ukraine War
Satellite imagery shows damaged vessel Caroline Bezengi and oil slick off the Hallaniyat Islands
Rhossi, a critically endangered Kemp's ridley sea turtle, is prepared to undergo a CT scan in Houston
Partial solar eclipse in the UK
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12 fotografií
Španělsko: Angela, David a jejich sedmiletý syn Diego si pořizují selfie s ochrannými brýlemi během společného sledování zatmění Slunce. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Uplynulý týden nabídl momenty, které se do jedné šablony nevejdou. Zatmění Slunce, ruský útok na Charkov, zemětřesení v Kolumbii, plameňáci ve Španělsku i neobvyklé výjevy z ulic Asie. Vybrali jsme 12 fotografií, které zachycují svět tak, jak vypadal v posledních dnech.

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V minulosti se mluvilo o tom, že během cvičení v újezdu Doupov by mohly blízké karlovarské letiště k mezipřistáním a tankování využívat armádní podzvukové stroje L-159 Alca (na snímku).
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S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Snímek je ilustrační.
S příchodem dešťů a bouřek se v Česku postupně ochladí. V pondělí už meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty jen mezi 23 až 28 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 19 až 23 stupni. Snímek je ilustrační.

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