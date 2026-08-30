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Škoda tyhle fotky minout: rajčatové orgie, zelená vlajka i absolutní zkáza

Lithuania Corgi Race
Romania Ukraine Independence Day
California Wildfires
Mourners pay their respects to Dolly Parton in Knoxville
Low temperatures persist in several regions of Bolivia, in La Cumbre
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12 fotografií
Corgi kráčí po přehlídkovém molu během módní show v rámci mezinárodní akce Corgi Race Vilnius 2026. |
Foto: AP – Mindaugas Kulbis
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od rajčatové bitvy přes gladiátorské souboje až po dramatické záběry požárů a povodní. Náš výběr 12 fotografií z uplynulého týdne přináší strhující okamžiky z různých koutů světa. Zachycuje oslavy, tradice, nečekané kuriozity i chvíle, kdy příroda a válka ukazují svou ničivou sílu.

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Mostecko, lom ČSA, rekultivace, těžba hnědého uhlí
Mostecko, lom ČSA, rekultivace, těžba hnědého uhlí
Mostecko, lom ČSA, rekultivace, těžba hnědého uhlí

Bude to Babišovi stačit? Tlak na Tykače nevyšel, stát ke stovkám milionů nepustí

V panelovém mosteckém sídle těžební firmy Sev.en před několika dny proběhlo jednání se starosty obcí sousedících s povrchovým velkolomem ČSA. Společnost uhlobarona Pavla Tykače tak bez přítomnosti zástupců ministerstva životního prostředí spustila vyplácení části peněz ušetřených z odpuštěných rekultivací. A byť měl původně celý proces řídit stát, teď má daleko marginálnější pozici.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vidí ve stažení kompetenční žaloby na vládu cestu k dalšímu jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vidí ve stažení kompetenční žaloby na vládu cestu k dalšímu jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vidí ve stažení kompetenční žaloby na vládu cestu k dalšímu jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

Macinka vyzval Pavla, ať stáhne žalobu na vládu. Dostal se tím do nečekaného rozporu

Prezident Petr Pavel volá po jednotě české zahraniční politiky a po tom, aby se Hrad s vládou scházel a hledal kompromisy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) mu na to posílá jednoduchou odpověď: pokud to myslí vážně, měl by nejprve stáhnout kompetenční žalobu, kterou na vládu podal. Jenže tím se dostává do poněkud nečekaného rozporu s oficiálním postojem vlády. 

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