Škoda tyhle fotky minout: rajčatové orgie, zelená vlajka i absolutní zkáza

Od rajčatové bitvy přes gladiátorské souboje až po dramatické záběry požárů a povodní. Náš výběr 12 fotografií z uplynulého týdne přináší strhující okamžiky z různých koutů světa. Zachycuje oslavy, tradice, nečekané kuriozity i chvíle, kdy příroda a válka ukazují svou ničivou sílu.
Bude to Babišovi stačit? Tlak na Tykače nevyšel, stát ke stovkám milionů nepustí
V panelovém mosteckém sídle těžební firmy Sev.en před několika dny proběhlo jednání se starosty obcí sousedících s povrchovým velkolomem ČSA. Společnost uhlobarona Pavla Tykače tak bez přítomnosti zástupců ministerstva životního prostředí spustila vyplácení části peněz ušetřených z odpuštěných rekultivací. A byť měl původně celý proces řídit stát, teď má daleko marginálnější pozici.
Neskutečný Messi. Krizi Miami utnul způsobem, který překonal veškerá očekávání
Hvězdný fotbalista Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil sérii pěti duelů bez vítězství. K tomu přidal devětatřicetiletý Argentinec i jednu asistenci.
Nevěřím, že by se Rusko odvážilo zaútočit na NATO, řekl Stubb. Aliance má příliš velkou sílu
Finský prezident Alexander Stubb nevěří, že by Rusko odvážilo riskovat útokem na členskou zemi NATO. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.
Macinka vyzval Pavla, ať stáhne žalobu na vládu. Dostal se tím do nečekaného rozporu
Prezident Petr Pavel volá po jednotě české zahraniční politiky a po tom, aby se Hrad s vládou scházel a hledal kompromisy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) mu na to posílá jednoduchou odpověď: pokud to myslí vážně, měl by nejprve stáhnout kompetenční žalobu, kterou na vládu podal. Jenže tím se dostává do poněkud nečekaného rozporu s oficiálním postojem vlády.
„Úchylné.“ Serena si nad stadionem píchá injekci. To je vrchol, nechápe Plíšková
Je to náhoda, nebo se comeback jedné z nejslavnějších sportovkyň historie stal zároveň mimořádně účinnou marketingovou platformou pro společnost, v jejíž správní radě zasedá její manžel Alexis Ohanian? Kritika sílí, stejně jako pochybnosti o tom, že k návratu Sereny Williamsové na kurty došlo pouze z čisté lásky k tenisu.