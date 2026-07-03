Škoda tyhle fotky minout: Řád bodláku, jízda na ikoně nebo Orbán Pride

Jediný okamžik, jedno stisknutí spouště a příběh je na světě. Vybrali jsme dvanáct fotografií z uplynulého týdne, které zachycují dění napříč kontinenty, od spalujících veder přes fotbalovou euforii až po chvíle radosti, napětí i piety.
TEČKA: Záchranáři Česku dělají čest, Okamura šíří nenávist. A Babišovo účtování postrádá důležité položky
V aktuální Tečce Radka Bartoníčka můžete opět zhlédnout několik videoukázek, z nichž ke každé uslyšíte také krátkou glosu autora. Tentokrát se ovšem pořad zaměřil i na jednu fotografii, na které je premiér Andrej Babiš (ANO) se svou manželkou Monikou a jejich synem Frederikem – a komentář si můžete poslechnout i k ní.
S Macinkou v Maďarsku: Návrat tam, kde chválil Orbána. Teď navazuje kontakty s jeho „katy“
Ještě než ministr zahraničí Petr Macinka vyrazí příští týden s premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem na ostře sledovanou a diskutovanou cestu na summit NATO do Turecka, vydal se v pátek ráno z letiště v pražských Kbelích do Maďarska. Cestu menším dopravním letadlem L 410 s ním absolvuje i Aktuálně.cz.
Robotický tahač letí zachránit teleskop NASA. Nebezpečně se blíží k Zemi
Do vesmíru bylo vysláno trojramenné robotické vesmírné plavidlo, aby zachránilo dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) dříve, než by mohl shořet v zemské atmosféře. V pátek o tom informovala agentura AP.
Artis Brno přijal nabídku a nahradí v lize Karvinou. Dukla nesouhlasí, bude se soudit
Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalovali tři osoby a České dráhy
Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V pátek to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit.