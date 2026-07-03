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Škoda tyhle fotky minout: Řád bodláku, jízda na ikoně nebo Orbán Pride

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12 fotografií
Pes hasí žízeň u typické římské fontánky Nasone. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Jediný okamžik, jedno stisknutí spouště a příběh je na světě. Vybrali jsme dvanáct fotografií z uplynulého týdne, které zachycují dění napříč kontinenty, od spalujících veder přes fotbalovou euforii až po chvíle radosti, napětí i piety.

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Pohled na hotel a televizní vysílač na Ještědu.
Pohled na hotel a televizní vysílač na Ještědu.
Pohled na hotel a televizní vysílač na Ještědu.

Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalovali tři osoby a České dráhy

Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V pátek to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit.

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