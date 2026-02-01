Škoda tyhle fotky minout: Putin v sádře, nehtíky fanynky č. 1 nebo vesmírná krása

Přeskočit na obsah
Zigong Lantern Festival ahead of the Chinese Lunar New Year
Čínští návštěvníci obdivují světelnou instalaci „Legenda o Mulan“. |
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

I tento týden fotografové zachytili okamžiky plné světla, barev a pohybu. Dvanáct snímků odhaluje fascinující lidské příběhy, dechberoucí přírodu i pulzující města. Zde je malý výběr z rozmanitosti a krásy, zachycené prchavými paprsky světla.

Ukrajinci mají za sebou další neklidnou a mrazivou noc. Protože Rusové pokračují v útocích především na ukrajinskou energetiku, část země zůstává bez proudu. Snímek Kyjevanů hřejících se u ohně na náměstí, kde veteráni rozdávají teplé jídlo a nápoje, byl pořízen v noci na neděli.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku, v Abú Dhabí se má jednat o míru

Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí na Ukrajině hlavně na dopravní spoje a na energetiku, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech se má v neděli konat další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem.

Alí Chameneí, Irán
ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu

Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Tři scénáře pro Ukrajinu. Jak chce Trump prosadit mír a co riskuje Kyjev?

Donald Trump se snaží ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války. Jeho plán sází na výměnu ukrajinského území za západní bezpečnostní záruky. Zatímco diplomaté hlásí z jednání pokrok, na bojišti dál umírají lidé. Deník The Wall Street Journal přináší analýzu tří možných scénářů, které určí budoucnost regionu: od úplného vyčerpání armád až po nekonečné zamrzání bojů.

