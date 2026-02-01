Škoda tyhle fotky minout: Putin v sádře, nehtíky fanynky č. 1 nebo vesmírná krása

I tento týden fotografové zachytili okamžiky plné světla, barev a pohybu. Dvanáct snímků odhaluje fascinující lidské příběhy, dechberoucí přírodu i pulzující města. Zde je malý výběr z rozmanitosti a krásy, zachycené prchavými paprsky světla.
ŽIVĚRusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetiku, v Abú Dhabí se má jednat o míru
Ruský dronový útok v noci na neděli zabil v Dnipru dva lidi, uvedl na Telegramu náčelník vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva útočí na Ukrajině hlavně na dopravní spoje a na energetiku, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech se má v neděli konat další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem.
ŽIVĚ"Bude z toho válka." Chameneí varuje USA před útokem na režim v Íránu
Pokud USA zaútočí na Írán, tentokrát z toho bude regionální konflikt, varoval v nedělním živém televizním vysílání íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou 86letý ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Krátce předtím předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf prohlásil, že Teherán považuje ozbrojené síly zemí EU za teroristické skupiny.
Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
Tři scénáře pro Ukrajinu. Jak chce Trump prosadit mír a co riskuje Kyjev?
Donald Trump se snaží ukončit největší evropský konflikt od druhé světové války. Jeho plán sází na výměnu ukrajinského území za západní bezpečnostní záruky. Zatímco diplomaté hlásí z jednání pokrok, na bojišti dál umírají lidé. Deník The Wall Street Journal přináší analýzu tří možných scénářů, které určí budoucnost regionu: od úplného vyčerpání armád až po nekonečné zamrzání bojů.
Na třech kilometrech čtverečních se vraždí na každém kroku. Kunratický les láká zločince desítky let
Kunratický les je rozlohou sice malý a nachází se uprostřed hlavního města, zdá se ale, jako by nejrůznější násilníky a zabijáky přímo magicky přitahoval. Historie pamatuje velké množství vražd, napadení i podivných událostí, ke kterým došlo právě v nevelkém pražském lese.