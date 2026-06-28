Škoda tyhle fotky minout: Procházka na mostě, vlk u zubaře nebo tajemný slunovrat

Dvanáct fotografií, tucet různých příběhů. Podívejte se na výběr snímků z uplynulého týdne, který vás zavede na několik kontinentů, od vypjatých sportovních stadionů až po místa poznamenaná válkou.
Izraelská vláda uznala masové zabíjení Arménů v Osmanské říši za genocidu
Izraelská vláda dnes jednomyslně uznala masové zabíjení Arménů v Osmanské říši v době první světové války za genocidu, píše agentura AFP s tím, že tento krok je obecně vnímán jako projev ostré kritiky současného Turecka a zřetelný znak stále se prohlubující rozepře mezi oběma státy.
Agentura lákala na modeling, ve skutečnosti točila porno. Teď čelí Czech casting obžalobě
Státní zástupkyně obžalovala devět lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech casting. Za obchodování se ženami jim hrozí pět až 12 let vězení, uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Jeden stisk tlačítka za miliony. USA utratily za Trumpovu válku astronomickou částku
Čtyřicet miliard dolarů. To je ekvivalent celého obranného rozpočtu České republiky na šest let dopředu. Takovou sumu podle nejnovější detailní zprávy amerického think-tanku CSIS (Centrum pro strategická a mezinárodní studia) musely Spojené státy utratit za válku proti Íránu. Kde tyto astronomické peníze zmizely a co zpráva odhaluje o zákulisí konfliktu?
Věčně stříbrní Češi. Ostravská hala ztichla, finálový thriller zvládli lépe Američané
Čeští hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem USA 1:2 v prodloužení a získali potřetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé. V čase 53:35 o tom rozhodl PJ Biagetti. Navázali na americký ženský tým, který v sobotu zdolal ve finále také české reprezentantky 1:0.