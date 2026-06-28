Přeskočit na obsah
Benative
28. 6. Lubomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Škoda tyhle fotky minout: Procházka na mostě, vlk u zubaře nebo tajemný slunovrat

Britain Extreme Weather Heat
APTOPIX NASCAR San Diego Auto Racing
People celebrate traditional Ivana Kupala holiday in Kyiv
Shi'ite Muslims gather ahead of Ashura, the holiest day on the Shi'ite Muslim calendar, in Najaf
Ukrainian servicemen fire a High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) towards Russian troops near the frontline in Donetsk region
Zobrazit
12 fotografií
Na rozpáleném mostě v londýnském parku St James’s se mezi chodci prochází pelikán. |
Foto: AP – Alastair Grant
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Dvanáct fotografií, tucet různých příběhů. Podívejte se na výběr snímků z uplynulého týdne, který vás zavede na několik kontinentů, od vypjatých sportovních stadionů až po místa poznamenaná válkou.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Systém Patriot spotřeboval během íránských úderů tisíc až 1400 střel, což znamenalo účet ve výši 5,3 až 7,1 miliardy dolarů. Extrémně drahý štít THAAD (na snímku) odčerpal za necelé tři stovky interceptorů 2,3 až 3,5 miliardy.
Systém Patriot spotřeboval během íránských úderů tisíc až 1400 střel, což znamenalo účet ve výši 5,3 až 7,1 miliardy dolarů. Extrémně drahý štít THAAD (na snímku) odčerpal za necelé tři stovky interceptorů 2,3 až 3,5 miliardy.
Systém Patriot spotřeboval během íránských úderů tisíc až 1400 střel, což znamenalo účet ve výši 5,3 až 7,1 miliardy dolarů. Extrémně drahý štít THAAD (na snímku) odčerpal za necelé tři stovky interceptorů 2,3 až 3,5 miliardy.

Jeden stisk tlačítka za miliony. USA utratily za Trumpovu válku astronomickou částku

Čtyřicet miliard dolarů. To je ekvivalent celého obranného rozpočtu České republiky na šest let dopředu. Takovou sumu podle nejnovější detailní zprávy amerického think-tanku CSIS (Centrum pro strategická a mezinárodní studia) musely Spojené státy utratit za válku proti Íránu. Kde tyto astronomické peníze zmizely a co zpráva odhaluje o zákulisí konfliktu?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama