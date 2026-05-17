Škoda tyhle fotky minout: Pravá neapolská, nahé srdce zvonu nebo věčné daně

Od politiky přes filmové festivaly až po sport a protesty, dvanáct snímků z uplynulého týdne ukazuje, jak pestrý a rychlý je svět kolem nás. Každá fotografie zachycuje jiný okamžik i atmosféru, dohromady ale tvoří stručný přehled, co se za poslední dny odehrálo napříč kontinenty.
Velký návrat do klece. McGregor bude zápasit po pěti letech
Bývalý šampion smíšených bojových umění MMA Conor McGregor bude po pěti letech opět zápasit. Jeho návrat do klece oznámila organizace UFC.
Fantastický úvod sezony pro Vadlejcha. Poprvé od olympiády hodil za 85 metrů
Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezony vyhrál mítink v Tokiu výkonem 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý.
Rusové si omylem vykolejili vlastní vlak. Na koleje shodili bombu určenou pro Ukrajince
Poblíž ruských hranic s Ukrajinou spadla letecká bomba, a ačkoliv neexplodovala, poškodila vlakové koleje. To pak vedlo k vykolejení vlaku. Nešlo přitom o ukrajinský úder, shodili si ji tam omylem sami Rusové.
EU reaguje na drahotu a bytovou krizi. Má plán, jak vyvést miliony Evropanů z chudoby
Evropská komise představila novou strategii, která by měla do roku 2030 pomoci vyvést z chudoby 15 milionů Evropanů a do poloviny století chudobu v EU zcela odstranit. Unie sází hlavně na kvalitnější pracovní místa a účinnější využívání evropských fondů. Plán přichází v době rostoucích životních nákladů a prohlubující se krize bydlení, která zasahuje miliony Evropanů.
Nová hra Kyjeva. Ukrajina tlačí Rusko k nečekanému „příměří pro letiště“
Ukrajina zkouší novou diplomatickou hru. Využívá své úspěšné údery hluboko v ruském týlu jako páku a navrhuje Rusku speciální „příměří pro letiště“, které má ochránit civilní infrastrukturu. Informuje o tom deník Kyiv Independent.