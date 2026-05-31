Škoda tyhle fotky minout: pozdvižení s Luce, smrtící virus nebo Ice Ice Baby

Silné příběhy, mimořádné události i obyčejné momenty každodenního života. Výběr fotografií z uplynulého týdne přináší pohled na dění napříč světem, od politických protestů a humanitárních krizí přes kulturní události až po chvíle radosti, víry a technologických novinek.
Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na summitu NATO
Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš (ANO), každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to řekl v České televizi.
U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili 13 lidí
Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce.
Tisk orgánů, kryokomory… Putin vydává miliardy na boj proti stárnutí
„Lidské orgány lze s rozvojem biotechnologií neustále transplantovat, lidé mohou zůstávat stále mladí a dosáhnout až nesmrtelnosti,“ řekl loni ruský prezident Vladimir Putin svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi. Rozhovor, který zachytil mikrofon, nebyl určen pro veřejnost, nabídl ale vhled do zájmů ruského prezidenta. Kreml ve výzkumu dlouhověkosti rozjel rozsáhlý státem podporovaný program.
Neviděli jste je? Policie ukázala zmizelé děti, po některých pátrá už dlouhé roky
Naprostou většinu ztracených dětí se podaří nalézt během několika málo hodin či dní. Ne vždy tomu tak ale je. Kriminalisté tento týden připomněli několik případů, které nikdy nedospěly k rozuzlení. Po těchto pohřešovaných dětech se stále pátrá.
Po vítězství Paris Saint Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti
Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů, oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez.