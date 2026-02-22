Škoda tyhle fotky minout: posype tě popelem, dlouhý nos nebo zběsile i klidně

V jednom týdnu se tančilo, modlilo, sněžilo i zaplavovalo. Lidé po celém světě žili své příběhy, někdo v záři reflektorů Berlinale, jiný ve stínu zaplaveného kostela. Na každém snímku je zachycen okamžik, který by mohl zmizet beze stopy, kdyby ho někdo nestihl vyfotit. Dvanáct pohledů na svět, který se nikdy nezastaví.
ŽIVĚ16. den ZOH: Vonnová ukázala snímky, z nichž mrazí. Zveřejnila rentgen zlomené nohy
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Trump oznámil, že posílá do Grónska nemocniční loď. Není jasné, co ho k tomu vedlo
Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní částí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social.
ŽIVĚPři výbuchu ve Lvově zahynula třiadvacetiletá policistka, starosta mluví o terorismu
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.
Snape i Harry z Lásky nebeské. Rickman byl bytostný kavalír a empatický intelektuál
Před 80 lety se v Londýně narodil Alan Rickman. Britský herec s nezaměnitelnou barvou hlasu a chladnou elegancí, o němž kolegové říkali, že byl nezlomným humanistou, hrál s aristokratickou grácií. Před deseti lety však předčasně odešel, v pouhých 69 letech zemřel na rakovinu.
Nejžádanější dívka her i strach z výtahu. Sportovci pod pěti kruhy sršeli vtipem
Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo nešlo jen o sportovní výsledky, ale odehrálo se i hodně vtipných momentů.