Škoda tyhle fotky minout: Planoucí ohně, muži v černém nebo radost z jízdy

Od dramatických následků ruského útoku na Ukrajinu přes pouliční protesty v Paříži až po oslavy ve Varšavě. Uplynulý týden přinesl řadu pozoruhodných okamžiků. Vybrali jsme dvanáct fotografií, které stojí za pozornost.
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ŽIVĚ Chorvatsko - Česko. Poslední a klíčový zápas Ligy národů, šokem v sestavě je Hopi
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem a Českem.
Papež žehnal batolatům ve výšce 3,5 kilometru. I po operaci plic
Papež Lev XIV. v neděli dorazil do bývalé metropole incké civilizace Cusco. Město se nachází v nadmořské výšce 3400 metrů a jedná se zřejmě o nejvýše položené město, které papež dosud navštívil v rámci své cesty po Latinské Americe.
Pátá kolona Ruska. Zeptali jsme se demonstrantů, co říkají na Minářův požadavek, aby skončil Okamura
Po nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na Letné je jasné, že novým požadavkem protestujících je konec předsedy SPD Tomio Okamury v čele Poslanecké sněmovny. S požadavkem na konec šéfa sněmovny vystoupil předseda spolku Mikuláš Minář a Aktuálně.cz se vzápětí zeptalo demonstrantů mimo jiné na to, co Okamurovu působení říkají.
„Skoncujte se stylem 4:36.“ Minář a spol. sdělili požadavky, chtějí i hlavu šéfa sněmovny
Spolek Milion chvilek pro demokracii představil na nedělní demonstraci na Letenské pláni čtyři základní požadavky protestujících na vládu Andreje Babiše. Žádají nejen stažení návrhu zákona o změně financování veřejnoprávních médií, ale také zahájení dialogu a odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny.
Rusové mají smůlu, hrát nebudou. Kanada vynesla nekompromisní verdikt
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dnes v prohlášení na webu uvedla, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.