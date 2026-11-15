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Škoda tyhle fotky minout: Planoucí ohně, muži v černém nebo radost z jízdy

Aftermath of a Russian drone attack in Zaporizhzhia
Primeira Liga - Vitoria Guimaraes v FC Porto
Britain's Kate, Princess of Wales visits Chase Community Hospital
Motoring enthusiasts take part in the annual VSCC Lakeland Trial at Honister Slate Mine, near Keswick
People take part in a "Government vs. People" against President Noboa's government, in Quito
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Záporoží, Ukrajina: Policista odnáší zraněného psa, kterého záchranáři našli v troskách obytného domu zasaženého ruským dronem. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od dramatických následků ruského útoku na Ukrajinu přes pouliční protesty v Paříži až po oslavy ve Varšavě. Uplynulý týden přinesl řadu pozoruhodných okamžiků. Vybrali jsme dvanáct fotografií, které stojí za pozornost.

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Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov
Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov
Semifinále MS v hokeji 2019, Rusko - Finsko: Kristian Kuusela a Alexandr Barabanov

Rusové mají smůlu, hrát nebudou. Kanada vynesla nekompromisní verdikt

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dnes v prohlášení na webu uvedla, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.

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