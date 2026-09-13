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Škoda tyhle fotky minout: pejsek pro diktátora nebo jízda na fichtlu za vítězstvím

83rd Venice Film Festival - Photocall for the documentary "Musk" from the section Venice Open, Out of Competition
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12 fotografií
Ashley St. Clair pózuje při fotografování k filmovému dokumentu Musk, který byl uveden na 83. ročníku Benátského filmového festivalu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od nečekaných momentů přes politické kontroverze až po tragické události. Výběr 12 fotografií z uplynulého týdne nabízí pestrý obraz světa, od pohřbu generála Ratka Mladiče a volebního vítězství AfD v Německu až po technologie, politiku a pozoruhodné momenty z různých koutů planety.

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