Škoda tyhle fotky minout: pejsek pro diktátora nebo jízda na fichtlu za vítězstvím

Od nečekaných momentů přes politické kontroverze až po tragické události. Výběr 12 fotografií z uplynulého týdne nabízí pestrý obraz světa, od pohřbu generála Ratka Mladiče a volebního vítězství AfD v Německu až po technologie, politiku a pozoruhodné momenty z různých koutů planety.
Litva kvůli možnému dronu uzavřela letiště ve Vilniusu. Vzlétla stíhačka NATO
Litva v neděli načas přerušila provoz letiště ve Vilniusu a ze základny Šilauliai na severu země vzlétla stíhačka NATO v reakci na možné narušení vzdušného prostoru cizím dronem, informují média s odvoláním na místní úřady. Ty posléze letecký poplach ukončily. Maraton, který se v inkriminovaném čase konal v litevském hlavním městě, nebyl přerušen, uvedli organizátoři podle agentury Reuters.
Havlíček připustil zastropování cen elektřiny. Vláda má zasáhnout při dalším zdražení
V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. V pořadu Partie v televizi CNN Prima News to v neděli uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Rakušan nevyloučil spolupráci s ANO. V Praze preferuje koalici Spolu
Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich nedělních vyjádření v pořadu Partie televize CNN Prima News.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.
Ukrajinský „Rambo“ kryl vlastním tělem vozidlo se zraněným. Přežil tři nálety
Byl zraněný, polonahý a kromě těžce zraněného spolubojovníka sám čelil náletům ruských dronů. Přesto ukrajinský voják s přezdívkou „Brit“ úspěšně doprovodil evakuační dron. Sestřelil přitom hned tři nepřátelské drony, které mohly celou riskantní operaci zmařit. Internet nyní požaduje, aby „Rambo“ okamžitě obdržel nejvyšší vojenské pocty.