Náš výběr zajímavých a dramatických snímků z uplynulého týdne zachycuje dění napříč kontinenty, od slavnostních i silných momentů přes sportovní a společenské události až po situace, které ukazují každodenní realitu v různých koutech světa.
V kostele tančí a trénují jako Rocky. Chceme taneček s papežem, říkají virální ministranti
Ve svých videích v ministrantských úborech tančí na aktuální hity z TikToku a trénují ve stylu boxera Rocky Balboa - jen místo boxerských rukavic drží svícny a další kostelní náčiní. „Snažíme se přiblížit naši víru prostřednictvím vtipných videí, která jsou bližší mladší generaci,“ vysvětlují ministranti z Litomyšle, kteří si na sociálních sítích říkají Mládež Litomyšl.
Nosková je v osmifinále, přes Rusku postoupila bez boje
Tenistka Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska postoupila bez boje do osmifinále turnaje v Madridu. Její další soupeřkou bude Američanka Coco Gauffová, nebo Sorana Cirsteaová z Rumunska.
Střelba na Trumpově galavečeru. Prezidenta evakuovali, útočníka s brokovnicí zadrželi
Tajná služba USA evakuovala v noci na neděli prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec zahájil palbu na kontrolním stanovišti. Trump po incidentu napsal, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J. D. Vance a další členové kabinetu jsou v pořádku. Útočník byl zadržen a přiznal se, že jeho cílem byla skutečně Trumpova administrativa.
Elixír mládí, energie z ničeho a satanisté. Co ještě najdete na Ficových webech?
Tvrdí, že USA na Ukrajině vyvíjejí viry, které selektivně útočí na „slovanskou DNA“. Evropské lídry vykreslují jako vyznavače okultismu nebo lidi ovládané „temnými silami“. Rusko je prezentováno jako poslední „katechon“ (ochránce před antikristem). A masakry civilistů (například v Buči) byly sehrány herci z Londýna. To vše se dozvíte na proruských webech, které financuje slovenská vláda.
Tržby módního průmyslu prudce rostou, loni byly o třetinu vyšší než před krizí
Tržby 75 největších globálních módních koncernů se loni zvýšily o 0,9 procenta na 541 miliard eur (13,2 bilionu korun). Byly tak o třetinu vyšší než v předkrizovém roku 2019. Podle agentury APA to vyplývá ze zprávy o globálním módním průmyslu, kterou zveřejnila italská Mediobanca. Z celkových tržeb připadlo 62 procent na evropské společnosti. Zhruba 29 procent vytvořily severoamerické firmy.