Uplynulý týden nabídl pořádnou porci dramatických okamžiků, nečekaných scén i kuriózních výjevů. Svět plný protikladů, emocí a překvapení zachytily objektivy fotografů. Vybrali jsme dvanáct snímků, které stojí za pozornost.
Obrazem: Chtěli umlčet studenty, probudili celou zemi. Národní třída v osudový večer 17. listopadu 1989
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ŽIVĚ Ruský dron zasáhl panelový dům u Kyjeva. Pod troskami mohou být lidé
Patnáct lidí se podle ukrajinské policie pohřešuje poté, co ruská armáda v noci na neděli zasáhla pětipodlažní panelový dům v obci Dymer severně od Kyjeva. Tři lidé utrpěli zranění a záchranáři z trosek vyprostili tělo mrtvé ženy. Po zásahu dronu v domě vznikl požár a zničené jsou byty od prvního po páté podlaží, popsal ráno šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko.
Sníh brzy zamíří i do nížin. Předpověď říká, kdy máme očekávat bohatou nadílku
Česko se ve čtvrtek může dočkat prvního vydatného sněžení, a to i v nížinách. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kvůli tomu vydal pro celé území předběžné varování před sněhem a komplikacemi v dopravě. Nejvíc by mělo nasněžit na jihovýchodě země, kde i v nižších polohách může napadnout přes 10 centimetrů. Na možnou nadílku meteorologové v neděli upozornili také na svém profilu na síti X.
Konference o klimatu se rekordně táhne. Kámenem úrazu jsou fosilní paliva
Konference COP31 v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí Organizace spojených národů, píše agentura AFP. Jednání se protáhla o 44 hodin po plánovaném konci, jelikož se zúčastněné země nemohou shodnout na společné deklaraci.
Náhrada za USA? Země NATO zpřístupní Ukrajině snímky ze svých špičkových družic
Itálie zpřístupní Ukrajině snímky ze dvou špičkových radarových družic COSMO-SkyMed. Kyjev díky nim bude moci sledovat pohyb ruské techniky, opevnění i vojenská letiště ve dne, v noci a přes hustou oblačnost. Data mají být součástí třináctého balíčku italské vojenské pomoci. Řím však podle médií podmiňuje jejich využití sledováním ukrajinského území.
„Takového Procházku nechceme.“ Ve světě atakují Čecha, padají nepříjemné otázky
Tvrdé novozélandské rány, které v tomto roce poslaly k zemi Jiřího Procházku, jsou ve světě smíšených bojových umění interpretovány jednoznačně: jako značný ústup ze slávy českého bojovníka. Zahraniční experti i média po Procházkově katarské porážce s Navajo Stirlingem na jedné straně vyzdvihují minulé Čechovy úspěchy, na druhé ale pokládají nepříjemné otázky.