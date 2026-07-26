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Škoda tyhle fotky minout: námořní bitka, koňská romance nebo shipspotting

San Diego Comic-Con opens its doors to the world of fandom
Groundbreaking ceremony for Rheinmetall's propellant powder plant in Aschau
Germany Daily Life
Aftermath of a Russian drone attack in Sumy
People look at a ship burning at sea in Odesa
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12 fotografií
Christina Bogel v kostýmu Hatbox Ghost pózuje při zahájení mezinárodního festivalu Comic-Con. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Válka na Ukrajině, oslavy španělských mistrů světa, střet v Jihočínském moři i barevný Comic-Con. Přinášíme výběr dvanácti nejzajímavějších fotografií, které během uplynulého týdne zachytily nejdůležitější události i mimořádné okamžiky z celého světa.

Prohlédnout 12 fotografií
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Zemřel český fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Zemřel mezinárodně uznávaný fyzikální chemik a populizátor vědy Pavel Jungwirth, bylo mu 60 let. Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd, kde působil, uvedl, že tragicky zahynul ve čtvrtek 23. července.

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