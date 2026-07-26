Škoda tyhle fotky minout: námořní bitka, koňská romance nebo shipspotting

Válka na Ukrajině, oslavy španělských mistrů světa, střet v Jihočínském moři i barevný Comic-Con. Přinášíme výběr dvanácti nejzajímavějších fotografií, které během uplynulého týdne zachytily nejdůležitější události i mimořádné okamžiky z celého světa.
Zemřel český fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel mezinárodně uznávaný fyzikální chemik a populizátor vědy Pavel Jungwirth, bylo mu 60 let. Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd, kde působil, uvedl, že tragicky zahynul ve čtvrtek 23. července.
Německý ministr dopravy Schnieder oznámil, že požádá Merze o propuštění
Německý ministr dopravy Patrick Schnieder podle agentury DPA oznámil, že požádá kancléře Friedricha Merze, aby ho propustil. O odchodu tohoto politika z Křesťanskodemokratické unie (CDU) německá média spekulovala už několik dnů, protože Merz podle nich nebyl spokojený s jeho prací.
Východoevropský Trump se vrací. „Buldozer“ slibuje záchranu světa v AI videích
Z jednoduchých slibů, silného charismatu a umělé inteligence staví Ainārs Šlesers kampaň, která v Lotyšsku nemá obdoby. Politik přezdívaný Buldozer tím oslovuje různé skupiny voličů a drží se v čele průzkumů, přestože jeho cesta k moci může znovu skončit na koaličních jednáních.
Mistr světa Norris ukončil čekání na první výhru v sezoně F1
Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Maďarska formule 1 a připsal si premiérové vítězství v sezoně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Dvě červené a šest gólů. Slavia v divokém zápase zničila Slovácko
Fotbalisté Slavie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5:1 nad Slováckem. Trenér Jindřich Trpišovský si v úvodním kole nové ligové sezony připsal 250. vítězství v nejvyšší soutěži.