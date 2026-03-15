Škoda tyhle fotky minout: mystické tetování, pády i pocty nebo kočičí město

Dvanáct snímků uplynulého týdne nabízí pohled na svět v jeho rozmanitosti, proměnlivý, krutý, ale také krásný. Proplétají se v nich politika a víra, sport i obyčejné každodenní okamžiky. Každá fotografie ukazuje jinou perspektivu, dohromady však tvoří pestrou mozaiku.
Česko uspělo v „zeleném“ žebříčku Harvardu. Potenciál musíme nakopnout, říká expert
České firmy jsou nadprůměrně konkurenceschopné ve vývozu produktů a součástek klíčových pro energetickou transformaci. Ukazuje to žebříček Greenplexity Harvardovy univerzity, ve kterém se Česko umístilo na 3. místě. Aby tuzemské firmy mohly využít velký ekonomický potenciál této oblasti, musí se však nejprve vymanit z pozice „pouhého“ subdodavatele.
ŽIVĚ Sparta - Kladno 0:0. Ostře sledovaný duel začal, jednomu ze soupeřů skončí sezona
Sledujte online přenos z pátého utkání série předkola play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Rytíři Kladno.
Skvělá medailová jízda Bubeníčkové pokračuje. Para hokejisté skončili čtvrtí
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Čeští hokejisté ztratili v duelu o bronz na paralympijských hrách s Čínou dvoubrankový náskok a po porážce 2:3 nedosáhli na zisk premiérové medaile.
Jak Siniaková dojala plačící Američanku. Ta kvůli vzteku Češky raději odešla stranou
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají v držení už čtvrtý společný titul. V americkém Indian Wells ovládly velký turnaj často neoficiálně označovaný za pátý grandslam. Příběh triumfu v kalifornské poušti přinesl řadu zajímavostí, dojemných i vtipných momentů.
Adamczykovou zastavil čerstvý prašan, v malém finále upadla
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina Siegenthalerová a Rakušan Jakob Dusek.