Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout: Musk jako robopes, moderní viking nebo voda bez konce

Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout
Škoda tyhle fotky minout
Zobrazit
14 fotografií
Art Basel Miami Beach robot s hlavou Elona Muska |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Svět v obrazech přináší výběr čtrnácti nejzajímavějších fotografií týdne, zachycené momenty radosti, napětí, tradic i nečekaných pohledů z různých koutů planety ukazují, jak pestrý a proměnlivý umí být náš život.

Prohlédnout 14 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.

Reklama
Reklama
Reklama