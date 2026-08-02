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Škoda tyhle fotky minout: mořské panny, vítězný touché nebo hvězdný prach

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Kazachstánský šermíř Kirill Prochodov bojuje s Ukrajincem Romanem Svichkarem ve finále týmové soutěže mužů na mistrovství světa. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Válka, sport, kultura i nevšední okamžiky z běžného života. Fotografové během uplynulého týdne zachytili dění v různých koutech světa, od válkou zasažené Ukrajiny a Gazy přes mistrovství světa v šermu až po barevný průvod v New Yorku.

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U ženy na Bulovce, která byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom v neděli ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.

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