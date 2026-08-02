Škoda tyhle fotky minout: mořské panny, vítězný touché nebo hvězdný prach

Válka, sport, kultura i nevšední okamžiky z běžného života. Fotografové během uplynulého týdne zachytili dění v různých koutech světa, od válkou zasažené Ukrajiny a Gazy přes mistrovství světa v šermu až po barevný průvod v New Yorku.
U ženy na Bulovce, která byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala
U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom v neděli ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.
Balíček z „ruského Amazonu“ nedorazí. Ukrajinský velitel se vysmívá Rusům
Ruským vojákům na frontě ani civilistům do regionů už nepřijdou objednané zásilky z „ruského Amazonu“, mamutí zásilkové firmy Wildberries, píše velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků Robert Brovdi „Maďar“. A vyjmenovává velkosklady, které už zasáhly jeho drony.
KVÍZ: Poznáte jídlo jen podle surovin? Většina lidí pohoří i u české klasiky
Existují recepty stejně slavné jako pokrm samotný. Nemusíte je nikdy uvařit ani ochutnat – a přesto stačí výčet pár surovin, aby vám v hlavě naskočil hotový talíř. Smetana, kopr, houby a kapka octa? Ještě než dočtete, cítíte tu nakyslou vůni. Rýže,…
Schnoucí Dunaj nutí Maďary odstavit jadernou elektrárnu. Doprava v Budapešti zpomalí
Maďarsko v neděli poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Magyar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko.
V nemocnici strávila jen týden. Po klíšťové encefalitidě se ale učitelka do práce vrátit nedokáže
Na podzim prodělala klíšťovou encefalitidu, v nemocnici strávila pouhý týden. Ani po roce však čtyřicetiletá učitelka nezvládne odučit více než dvě hodiny denně. Podle nové české studie nejde o výjimku. Dlouhodobým poškozením zdraví trpí téměř polovina pacientů – a na rozdíl od akutního průběhu u nich věk nehraje žádnou roli.