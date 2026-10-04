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Škoda tyhle fotky minout: Krotitel AI bossů nebo zázračné požehnání

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Příslušník mexické Národní gardy nasazuje helmu čivavě jménem Comando. Pes, kterého jednotka adoptovala, se díky účasti na ceremoniích a veřejných akcích stal jejich maskotem. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Uplynulý týden ve dvanácti fotografiích z různých koutů světa. Velké události se v nich potkávají s každodenním životem, slavnostními okamžiky i scénami, které by se jen těžko daly naplánovat. Od politiky a válek přes kulturu a módu až po vesmír, náš výběr snímků ukazuje svět tak, jak vypadal v posledních dnech.

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