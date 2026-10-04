Škoda tyhle fotky minout: Krotitel AI bossů nebo zázračné požehnání

Uplynulý týden ve dvanácti fotografiích z různých koutů světa. Velké události se v nich potkávají s každodenním životem, slavnostními okamžiky i scénami, které by se jen těžko daly naplánovat. Od politiky a válek přes kulturu a módu až po vesmír, náš výběr snímků ukazuje svět tak, jak vypadal v posledních dnech.
ŽIVĚ USA chtějí s Ukrajinou a Ruskem jednat o ukončení války, tvrdí Zelenskyj. Řekl termín
Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. V neděli to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už na konci září informoval, že USA jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.