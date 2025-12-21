Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá socha Svobody

Uplynulý týden přinesl směs vánoční atmosféry, nečekaných setkání i dramatických událostí z různých koutů světa. Dvanáct snímků zachycuje, jak všední i výjimečné okamžiky společně skládají obraz dnešní doby, proměnlivé, napjaté i plné drobných momentů klidu.
Dívka, která zachránila celou pláž před tsunami. Hodina zeměpisu změnila osud stovky lidí
Tilly Smithové bylo deset let, když světu ukázala, že vzdělání může zachraňovat životy. Vše začalo ráno 26. prosince 2004, když si se svými rodiči užívala první společnou dovolenou v zahraničí a procházela po pláži Mai Khao na thajském ostrově Phuket. Okolí bylo nádherné, obloha jasná a moře na první pohled klidné. Přesto si Tilly všimla, že něco není v pořádku. Jako jediná.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Auuu! Liverpool přišel o nejdražšího hráče Premier League
Alexander Isak po gólu opustil hřiště s bolestmi a čeká ho dlouhá pauza. Fotbalovému Liverpoolu se výrazně ztenčil kádr právě ve chvíli, kdy se tým začíná konsolidovat.
I zázrak se může opakovat. Manželé vyhráli v loterii hned dvakrát. Mají speciální trik?
Manželé Richard Davies a Faye Stevenson-Daviesová z Walesu dokázali něco, co se podle statistik blíží zázraku. V národní loterii vyhráli milion liber. A o sedm let později… znovu. Může za to karma?
Krádež kabelů omezila v Praze provoz desítek vlakových spojů
Krádež se stala v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží, zpoždění tam může dosáhnout až 20 minut. Situace se dotýká lokálních spojů i rychlíků.