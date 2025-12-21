Přeskočit na obsah
Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá socha Svobody

King Charles III visits Guinness Open Gate Brewery London
Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá Socha Svobody
Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá Socha Svobody
Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá Socha Svobody
Škoda tyhle fotky minout: Král za pípou, setkání lvů nebo padlá Socha Svobody
Král Karel III. čepuje pivo v nově otevřeném pivovaru.
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Uplynulý týden přinesl směs vánoční atmosféry, nečekaných setkání i dramatických událostí z různých koutů světa. Dvanáct snímků zachycuje, jak všední i výjimečné okamžiky společně skládají obraz dnešní doby, proměnlivé, napjaté i plné drobných momentů klidu.

Prohlédnout 12 fotografií
Ilustrační foto - tsunami
Ilustrační foto - tsunami
Ilustrační foto - tsunami

Dívka, která zachránila celou pláž před tsunami. Hodina zeměpisu změnila osud stovky lidí

Tilly Smithové bylo deset let, když světu ukázala, že vzdělání může zachraňovat životy. Vše začalo ráno 26. prosince 2004, když si se svými rodiči užívala první společnou dovolenou v zahraničí a procházela po pláži Mai Khao na thajském ostrově Phuket. Okolí bylo nádherné, obloha jasná a moře na první pohled klidné. Přesto si Tilly všimla, že něco není v pořádku. Jako jediná.

