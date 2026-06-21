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Zahraničí

Škoda tyhle fotky minout: král Lionel, Bílý dům v klinči nebo dostihy klobouků

FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria
Royal Ascot 2026
Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Annual LGBTQ+ Equality Parade in Warsaw
Lebanese groom Hassan Jawad, 22, bride Zainab Khawaja, 20, pose in wedding attire for photos in downtown Beirut
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12 fotografií
Lionel Messi znovu potvrdil svou výjimečnost a rozjásal argentinské fanoušky prvním gólem na MS. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Svět v jednom týdnu: okamžiky radosti, napětí, naděje i absurdity, které zachytily objektivy fotografů na několika kontinentech.

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FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port

ŽIVĚ Na Krymu si už lidé nenatankují. Ukrajinské drony v noci vyřadily další ruské rafinerie

Ukrajina v noci na neděli úspěšně zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení v Krasnodarském kraji, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská tisková agentura TASS uvedla, že úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem a v jednom z ropných terminálů vypukl požár. Ruská správa Krymu již zakázala prodej paliv na všech čerpacích stanicích.

Sting
Sting
Sting

Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague zakončí Sting

Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague v neděli na hlavní scéně areálu na letišti v Letňanech zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Po boku bývalého frontmana kapely The Police v Praze mimo jiné vystoupí kytarista Dominic Miller nebo bubeník Chris Maas.

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Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).
Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).
Íránské revoluční gardy během předchozí blokády Hormuzské úžiny zaútočily na několik plavidel, 24. dubna zajaly loď Epaminondas (na snímku).

ŽIVĚ Írán opět zablokoval Hormuzský průliv. Izrael porušuje příměří, argumentuje Teherán

Íránské vojenské velitelství v sobotu odpoledne oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance v reakci pro televizní stanici Fox News uvedl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.

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