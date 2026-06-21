Škoda tyhle fotky minout: král Lionel, Bílý dům v klinči nebo dostihy klobouků

Svět v jednom týdnu: okamžiky radosti, napětí, naděje i absurdity, které zachytily objektivy fotografů na několika kontinentech.
Ital se omluvil za zfackování brněnského maršála, první závod přinesl senzaci
Ital se osobně omluvil napadenému maršálovi. Zatímco on sleduje závod z boxů, paddock žije vlastním životem.
ŽIVĚ Na Krymu si už lidé nenatankují. Ukrajinské drony v noci vyřadily další ruské rafinerie
Ukrajina v noci na neděli úspěšně zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení v Krasnodarském kraji, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská tisková agentura TASS uvedla, že úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem a v jednom z ropných terminálů vypukl požár. Ruská správa Krymu již zakázala prodej paliv na všech čerpacích stanicích.
Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague zakončí Sting
Letošní 10. ročník festivalu Metronome Prague v neděli na hlavní scéně areálu na letišti v Letňanech zakončí britský zpěvák a skladatel Sting. Po boku bývalého frontmana kapely The Police v Praze mimo jiné vystoupí kytarista Dominic Miller nebo bubeník Chris Maas.
ŽIVĚ Írán opět zablokoval Hormuzský průliv. Izrael porušuje příměří, argumentuje Teherán
Íránské vojenské velitelství v sobotu odpoledne oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J. D. Vance v reakci pro televizní stanici Fox News uvedl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy.