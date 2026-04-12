Škoda tyhle fotky minout: Knokaut, prezidentský zajíček nebo kočka ve škvíře

Náš výběr zajímavých snímků z celého světa zachycuje dění uplynulého týdne napříč kontinenty, od politických protestů a náboženských slavností přes sportovní a vědecké milníky až po každodenní i výjimečné okamžiky lidského života.
Orbán vs. Magyar. Rekordní účast, lidé stojí fronty na hlas. Klíčové volby očima reportéra Aktuálně.cz
Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v "nejdůležitějších evropských volbách roku". Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.
Rozhodčí byl šílený, ulevil si Nedvěd. Spartu přijde jeho kritika na 110 tisíc
Trenér hokejistů Sparty Jaroslav Nedvěd po porážce v pátém semifinálovém utkání play off extraligy 3:4 v prodloužení kritizoval sudí Robina Šíra a Tomáše Cabáka. Pražský celek dnes dostal za toto vyjádření od ředitele soutěže pokutu 110 000 korun.
Ministerstvo zahraničí se ohradilo proti Pavlovým výrokům na adresu Trumpa
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyjádřilo politování nad nedávnými kritickými výroky prezidenta Petra Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dnešním vyjádření úřad zdůraznil, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici české vlády.
ŽIVĚ Pravoslavné Velikonoce vrcholí. Rusko ani Ukrajina prodloužením příměří nepočítají
Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování příměří, vyhlášeného na pravoslavné Velikonoce. Rusové klid zbraní porušili ve 2299 případech, tvrdí Kyjev. Moskva obvinila ukrajinské vojáky, že příměří porušili v 1971 případech. K oficiálnímu ukončení příměří, které má platit do konce dne, však nedošlo, poznamenala dříve agentura DPA.
"Pomstou bych to nenazval". Turek komentoval, proč jeho šéf odmítá prezidenta na summitu
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO souvisí s nejmenováním Turka ministrem.