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Škoda tyhle fotky minout: hvězda pro Picarda, král elegance nebo dronový Kim

Britain's King Charles and Queen Camilla on Caribbean tour
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Britský král Karel III. se chystá nastoupit do letadla na mezinárodním letišti Lyndena Pindlinga. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od královských cest po Karibiku přes dramatické okamžiky záchranářů až po pouliční střety a politické oslavy. Uplynulý týden přinesl ve světě řadu neobvyklých, silných i překvapivých obrazů. Vybrali jsme dvanáct fotografií, které zachycují jeho nejzajímavější momenty.

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Vlk, ilustrační foto.
Vlk, ilustrační foto.
Vlk, ilustrační foto.

Vlk těžce zranil osmiletou dívku. Šelem přibývá, jednu věc při setkání nedělejte

V německém zooparku v Braniborsku vlk těžce zranil osmiletou dívku. Další dvě děti se podařilo ochránit ošetřovatelce. Útoky vlků na člověka jsou přitom v Evropě stále mimořádně vzácné – spolu s návratem šelem do přírody však roste i pravděpodobnost nečekaného a překvapivého setkání s touto šelmou. Pro některé evropské zemědělce pak představují vlci vážný problém.

European Union leaders summit in Brussels
European Union leaders summit in Brussels
European Union leaders summit in Brussels

ŽIVĚ Ukrajina v říjnu způsobila Rusku nejvyšší ztráty od začátku války, řekl Zelenskyj

Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než sto dronů.

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Patrik Nacher (ANO) řekl, že přesně neví, jaké změny se teď projednávají. „To se musíte zeptat pana premiéra,“ opáčil místopředseda sněmovny.
Patrik Nacher (ANO) řekl, že přesně neví, jaké změny se teď projednávají. „To se musíte zeptat pana premiéra,“ opáčil místopředseda sněmovny.
Patrik Nacher (ANO) řekl, že přesně neví, jaké změny se teď projednávají. „To se musíte zeptat pana premiéra,“ opáčil místopředseda sněmovny.

Nacher chce debatu o definici veřejné služby. K Babišovu návrhu financování nic neřekl

Debata o České televizi a Českém rozhlase by se neměla vést jen o financování, ale o redefinici jejich veřejné služby. Na CNN Prima News to v neděli řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny z vládního hnutí ANO Patrik Nacher. Podrobnosti k její náplni i k výroku premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se obě média po zrušení poplatků nehradila z rozpočtu, neupřesnil.

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