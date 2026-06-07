Škoda tyhle fotky minout: hvězda padá vzhůru, sběračka nektaru i posvátný rituál

Od následků ruských útoků na Ukrajině přes protesty v Albánii a Keni až po překvapivý koncert Madonny v New Yorku. Výběr dvanácti fotografií zachycuje nejvýraznější události a okamžiky, které během uplynulého týdne přitáhly pozornost světa.
ŽIVĚ Křehkému příměří navzdory: Američané zachytili střely mířící na Kuvajt a Bahrajn
Americká armáda sestřelila čtyři íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).
Kam s Orbánem? Američané mu hledají prestižní post, má mu zajistit nedotknutelnost
Okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa hledá způsob, jak zajistit Viktoru Orbánovi mezinárodní diplomatickou imunitu. Informoval o tom investigativní server VSquare. Klíč k nedotknutelnosti maďarského expremiéra má ležet v prestižní globální instituci.
Hertl skóroval a nahrával. Syn už trofej má, teď je řada na něm
Hokejisté Vegas ve třetím finále NHL porazili Carolinu 5:4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2:1. Vítěznou branku vstřelil v čase 85:38 Shea Theodore.
ŽIVĚ Ukrajinci cílí na energetiku okupovaných území. Došlo i na partyzánskou sabotáž
Ukrajinci pokračují v intenzivních úderech na ruskou energetickou infrastrukturu. Drony podle webu The Kyiv Independent zasáhly především ropné sklady a tepelnou elektrárnu v okupovaných oblastech. Navíc partyzánská skupina Ateš pravděpodobně v noci provedla sabotáž železniční infrastruktury v ruském městě Voroněž, nacházejícím se asi 180 kilometrů severovýchodně od hranic.
Fenomén matcha: zázračný elixír zdraví, nebo jen předražený čaj? Odborníci mají jasno
Matcha dnes patří mezi nejvýraznější trendy moderní gastronomie a zdravého životního stylu. Zelený nápoj s typickou smaragdovou barvou zaplnil kavárny, sociální sítě i domácí kuchyně. Jenže za jeho popularitou nestojí jen atraktivní vzhled. Historie matchy sahá více než tisíc let do minulosti a její příběh začíná v době, kdy se zelený čaj používal především jako léčivý prostředek.