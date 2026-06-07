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Škoda tyhle fotky minout: hvězda padá vzhůru, sběračka nektaru i posvátný rituál

Madonna performs during a surprise concert in New York City
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The Wider Image: A South Korean beekeeper counts the cost of climate change
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12 fotografií
Popová královna Madonna překvapila fanoušky nečekaným koncertem přímo na rušném náměstí Times Square. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Od následků ruských útoků na Ukrajině přes protesty v Albánii a Keni až po překvapivý koncert Madonny v New Yorku. Výběr dvanácti fotografií zachycuje nejvýraznější události a okamžiky, které během uplynulého týdne přitáhly pozornost světa.

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Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo
Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo
Traditional,Matcha,Tea,Setup,With,A,Bowl,,Whisk,,And,Bamboo

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