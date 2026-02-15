Škoda tyhle fotky minout: divoký Bunny, poselství na rukavici nebo gangsterka na dálnici

Přeskočit na obsah
Zahraničí

Zobrazit
12 fotografií
Ozbrojený gang přepadl za bílého dne na dálnici pancéřovou dodávku |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

I tento týden zachytili fotografové ze světových agentur okamžiky, kdy se pulzující ruch měst střetává s klidem přírody, obyčejné detaily s nečekanými situacemi a každodenní chvíle s dramatickými událostmi. Každá fotografie vypráví svůj vlastní příběh a přináší jedinečný pohled na svět kolem nás.

Prohlédnout 12 fotografií
Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference

ŽIVĚNapětí v Mnichově. Macinka se dostal do sporu s Clintonovou i Sikorskim

Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.

Germany Munich Security Conference Rubio
Germany Munich Security Conference Rubio
Germany Munich Security Conference Rubio

Rubio jako Churchill: Evropa si oddechla, ale má domácí úkoly. Co od nás USA čekají?

Zastavte migraci, vykašlete se na klimatické cíle, budujte opět průmysl, zbrojte a hlavně - buďte hrdí na to, že jste Evropané! Na evropské dějiny, kulturu a civilizaci. Neřešte „domnělé hříchy minulých generací“, ale spolu s USA budujte novou budoucnost Západu. K tomu vyzval americký ministr zahraničí Marco Rubio Evropany na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Třikrát ho přerušil potlesk.

