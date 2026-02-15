Škoda tyhle fotky minout: divoký Bunny, poselství na rukavici nebo gangsterka na dálnici

I tento týden zachytili fotografové ze světových agentur okamžiky, kdy se pulzující ruch měst střetává s klidem přírody, obyčejné detaily s nečekanými situacemi a každodenní chvíle s dramatickými událostmi. Každá fotografie vypráví svůj vlastní příběh a přináší jedinečný pohled na svět kolem nás.
Tenisky a tepláky na zimní Sněžce nemají co dělat. Reportáž z víkendové směny záchranáře horské služby
ŽIVĚNapětí v Mnichově. Macinka se dostal do sporu s Clintonovou i Sikorskim
Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.
V části Česka během noci napadlo až 15 cm sněhu. Zítra se nadílka vrátí
Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval.
Rubio jako Churchill: Evropa si oddechla, ale má domácí úkoly. Co od nás USA čekají?
Zastavte migraci, vykašlete se na klimatické cíle, budujte opět průmysl, zbrojte a hlavně - buďte hrdí na to, že jste Evropané! Na evropské dějiny, kulturu a civilizaci. Neřešte „domnělé hříchy minulých generací“, ale spolu s USA budujte novou budoucnost Západu. K tomu vyzval americký ministr zahraničí Marco Rubio Evropany na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Třikrát ho přerušil potlesk.
Rušný Valentýn "nejžádanější ženy her": hned dvě rande za jediný den
Útok na medaili se Sophii Kirkbyové nepodařil, druhá část olympijského plánu ale vychází americké sáňkařce skvěle. Sportovkyně, která označila sama sebe za "nejžádanější nezadanou ženu her", zvládla na svátek svatého Valentýna hned dvě rande.