Svět v pohybu, slavnostní okamžiky i každodenní život v místech, která od sebe dělí tisíce kilometrů. Fotografové i v uplynulém týdnu zachytili pestrou směs událostí, emocí a neobvyklých výjevů z různých koutů planety. Vybrali jsme dvanáct snímků, které stojí za pozornost.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Česká hvězda v krizi, na výhru čeká déle než měsíc. Hertl dotáhl nejlepší střelce
Tomáš Hertl překonal v NHL krajana Jakuba Dobeše a svým jedenáctým gólem v sezoně pomohl hokejistům Vegas k výhře 6:2 nad Montrealem. Český brankář inkasoval pětkrát z devatenácti střel. Lukáš Dostál pustil pět branek z 31 střel při prohře Anaheimu 4:5 na ledě Los Angeles. Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který porazil doma Utah 7:4.
Rodina tvrdila, že žije. Hlavu našli v pytli, teď policie obvinila manželku a dceru
V lese u kalifornského Foresthillu našla žena venčící psa lidskou hlavu v odpadkovém pytli. Vyšetřovatelé dlouho netušili, komu patří. Muž se totiž neobjevil v žádném seznamu pohřešovaných a jeho rodina tvrdila, že je stále naživu. Po čtyřech letech přinesla průlom genetická genealogie. Ta policii nasměrovala přímo k jeho nejbližším.
Všichni byli klidní, tragédie přišla zcela nečekaně. Zavinila ji osudová chyba
Přesně před deseti lety, 29. listopadu 2016, otřásla světem sportu zpráva, že se v Kolumbii zřítilo letadlo, které přepravovalo brazilský fotbalový tým Chapecoense. Ze 77 lidí na palubě jich přežilo šest. Připomeňte si nejen tuto tragédii, ale i další letecká neštěstí, která zasáhla fotbal.