Škoda tyhle fotky minout: „bílé ponožky“ u papeže nebo premiér v supersportu

Dvanáct fotografií z uplynulého týdne přináší svět v celé své pestrosti, od bizarní soutěže městských vyvolávačů přes dramatické záběry z Ukrajiny až po sportovní souboje v Japonsku. Nechybí ani psi, drag queen, volební místnost pod Putinovým portrétem nebo neobvyklý pohled na uprchlickou „vesnici čekání“ v Kambodži.
Z hlubin přehrady se po 20 letech vynořil most. Lidé přes něj teď chodí suchou nohou
Hladina přehrady Březová u Karlových Varů klesla na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Chybí jen centimetry do mezní hranice, kdy bude nutné omezit odtok. Voda ustoupila natolik, že odhalila desítky let zatopený historický most. K němu teď míří zástupy zvědavců, kteří po něm mohou přejít z jednoho břehu na druhý suchou nohou. Z řeky Teplé zbyl v horní části nádrže jen metrový potok.
Nedokážu slavit, nevím, co dělat, smála se Nosková. A vzpomínala na zážitky z dětství
Připsala si poslední míček celého Poháru Billie Jean Kingové. Linda Nosková po něm padla k zemi a užívala si, že přidala rozhodující bod při triumfu českých tenistek na finálovém turnaji v čínském Šen-čenu.
Mlčení, začerněné řádky. A penále za zpoždění? Žádné. Státní podnik kupuje letadlo
Je to pár týdnů, co se státní podnik LOM Praha patřící ministerstvu obrany pochlubil modernizací za více než sto milionů korun. Pro výcvik pilotů si pořizuje nový dopravní letoun L-410NG. Když ale redakce deníku Aktuálně.cz začala pátrat po detailech obchodu, jejž musí státní podnik z naprosté většiny financovat bankovním úvěrem, přišlo mlčení. Kupní smlouva je navíc na řadě míst začerněná.
Tajné jednání dvou nepřátel. Putinův zkušený muž vzal Němcům planou naději
Bylo to poprvé od ledna 2022, co se německý ministr zahraničí potkal s ruským protějškem. Nečekané jednání mezi Johannem Wadephulem a Sergejem Lavrovem první jmenovaný vysvětlil tím, že si potřebuje promluvit s oponenty. Hořce poznamenal, že Rusko není ochotné ukončit válku na Ukrajině. Zároveň po dronovém incidentu v Lipsku ruskému šéfdiplomatovi řekl, že je Německo připraveno kdykoli reagovat.
U americké základny v Anglii zadrželi pět mužů, patrně chystali teroristický útok
U letecké základny Fairford na západě Anglie dnes policie zadržela pět mužů, nyní jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Policie odpoledne uvedla, že úřady 85 domácnostem v okolí základny doporučily, aby se evakuovaly. Základnu využívá americké letectvo.