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Škoda tyhle fotky minout: „bílé ponožky“ u papeže nebo premiér v supersportu

Protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations, in New York
Protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations, in New York
Protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations, in New York
Protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations, in New York
Protest ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's address to the United Nations, in New York
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Chester, Británie: Městský vyvolávač se účastní mistrovství světa městských vyvolávačů, které připomíná staletou tradici veřejného oznamování zpráv jménem městských úřadů. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Dvanáct fotografií z uplynulého týdne přináší svět v celé své pestrosti, od bizarní soutěže městských vyvolávačů přes dramatické záběry z Ukrajiny až po sportovní souboje v Japonsku. Nechybí ani psi, drag queen, volební místnost pod Putinovým portrétem nebo neobvyklý pohled na uprchlickou „vesnici čekání“ v Kambodži.

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ČR-počasí-voda-příroda-Karlovy Vary-FASTPIX
ČR-počasí-voda-příroda-Karlovy Vary-FASTPIX
ČR-počasí-voda-příroda-Karlovy Vary-FASTPIX

Z hlubin přehrady se po 20 letech vynořil most. Lidé přes něj teď chodí suchou nohou

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů klesla na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Chybí jen centimetry do mezní hranice, kdy bude nutné omezit odtok. Voda ustoupila natolik, že odhalila desítky let zatopený historický most. K němu teď míří zástupy zvědavců, kteří po něm mohou přejít z jednoho břehu na druhý suchou nohou. Z řeky Teplé zbyl v horní části nádrže jen metrový potok.

Centrum leteckého výcviku Pardubice nyní používá tento starý stroj L-410 přezdívaný Barča. V březnu 2027 jej má nahradit moderní L-410NG.
Centrum leteckého výcviku Pardubice nyní používá tento starý stroj L-410 přezdívaný Barča. V březnu 2027 jej má nahradit moderní L-410NG.
Centrum leteckého výcviku Pardubice nyní používá tento starý stroj L-410 přezdívaný Barča. V březnu 2027 jej má nahradit moderní L-410NG.

Mlčení, začerněné řádky. A penále za zpoždění? Žádné. Státní podnik kupuje letadlo

Je to pár týdnů, co se státní podnik LOM Praha patřící ministerstvu obrany pochlubil modernizací za více než sto milionů korun. Pro výcvik pilotů si pořizuje nový dopravní letoun L-410NG. Když ale redakce deníku Aktuálně.cz začala pátrat po detailech obchodu, jejž musí státní podnik z naprosté většiny financovat bankovním úvěrem, přišlo mlčení. Kupní smlouva je navíc na řadě míst začerněná.

81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City

Tajné jednání dvou nepřátel. Putinův zkušený muž vzal Němcům planou naději

Bylo to poprvé od ledna 2022, co se německý ministr zahraničí potkal s ruským protějškem. Nečekané jednání mezi Johannem Wadephulem a Sergejem Lavrovem první jmenovaný vysvětlil tím, že si potřebuje promluvit s oponenty. Hořce poznamenal, že Rusko není ochotné ukončit válku na Ukrajině. Zároveň po dronovém incidentu v Lipsku ruskému šéfdiplomatovi řekl, že je Německo připraveno kdykoli reagovat.

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