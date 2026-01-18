Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty

Dvanáct fascinujících fotografií z celého světa přináší uplynulých sedm dní v obrazech, od dramatických protestů a sportovních utkání přes dechberoucí výstavy a zimní scenérie až po lidské příběhy a kulturní události. Každý snímek má svůj příběh, který stojí za prohlédnutí.
ŽIVĚMacron zvažuje kvůli clům krajní nátlak na Trumpa, jaký EU ještě nikdy nepoužila
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila.
Letoun s propuštěným Čechem by měl dnes večer dorazit z Venezuely do Prahy
Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely do Česka a dnes večer by mělo přistát v Praze. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Bronzová Ester. Ledecká ladí olympijskou formu, v super-G v Itálii skončila třetí
Lyžařka Ester Ledecká skončila třetí v superobřím slalomu na Světovém poháru v Tarvisiu. Na stupně vítězů se trojnásobná olympijská vítězka prosadila poprvé v této sezoně.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Zverev musel na úvod Australian Open otáčet, Sabalenková postoupila hladce
Světová jednička Aryna Sabalenková porazila na úvod Australian Open Tiantsou Rakotomangaovou Rajaonahovou z Francie 6:4, 6:1 a vykročila v Melbourne za možným třetím titulem v kariéře. Její další soupeřka vzejde z duelu mezi Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou a Paj Čuo-süan z Číny.