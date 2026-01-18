Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty

Škoda tyhle fotky minout: bící & politika, cigareta jako symbol i labyrinty
Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty
Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty
Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty
Škoda tyhle fotky minout: bicí & politika, cigareta jako symbol i labyrinty
Zobrazit
12 fotografií
Na výstavě „Bubble Planet“ virtuální realita, optické iluze a interaktivní zážitky oslovují všechny smysly |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Dvanáct fascinujících fotografií z celého světa přináší uplynulých sedm dní v obrazech, od dramatických protestů a sportovních utkání přes dechberoucí výstavy a zimní scenérie až po lidské příběhy a kulturní události. Každý snímek má svůj příběh, který stojí za prohlédnutí.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX

Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama