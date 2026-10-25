Škoda tyhle fotky minout: andělská křídla, Macron na výletě nebo test vůní

Od přehlídkového mola přes pouliční protesty až po rozbouřené moře. I uplynulý týden přinesl ve světě pestrou směs událostí, emocí i nečekaných okamžiků. Prohlédněte si 12 fotografií, které zachycují svět v jeho nejrůznějších podobách.
Hoří slunečníky kavárny, kde jsme v pátek byli na kávě. Šílené svědectví z Barcelony
V souvislosti s dramatickým děním v několika evropských zemích, ve kterých chodí do ulic protestovat především mladí lidé, se mluví nejvíce o Francii a Itálii. Zpravodaj Aktuálně.cz ale zažil v sobotu na vlastní oči protesty v další evropské metropoli - v Barceloně. A to ve chvílích, kdy to vůbec nečekal.
Nedostatek sena způsobený suchem zvyšuje porážky krav, prasat či kuřat
Od letošního ledna do září oproti loňsku mírně stouply počty porážek krav, prasat či kuřat. Vyplývá to z dat o prohlídkách zvířat před porážkou, která poskytla Státní veterinární správa (SVS). Souvisí to s nedostatkem krmiv způsobeným letošních suchem.
Bradáčová chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Mládež páchá násilnější činy
Kriminalita mládeže se nezvyšuje, mění se však její typ. Děti se přesouvají od krádeží k násilným trestným činům, i k vraždám. V debatě České televize to v neděli řekla nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. V případě snižování trestní odpovědnosti by byla pro změnu ze současných 15 na 13 let. Změnu zvažuje ministerstvo spravedlnosti.
Peníze na veřejnoprávní média půjdou z rezerv. Schodek rozpočtu to nezvýší, řekl Okamura
Financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, které chce vládní koalice zavést od příštího roku, nepůjde na úkor rozpočtového schodku. V pořadu Partie televize CNN Prima News to v neděli uvedl předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Babiš se vám smál z Průhonic, rýpl si expremiér Fiala do Okamury. Vmetl mu ohrožení demokracie
Mezi pevně zařazeným časem sněmovního hlasování o poplatcích pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a postupy minulé vlády je rozdíl, řekl v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News bývalý premiér a nynější poslanec Petr Fiala (ODS). Koalice tentokrát rozhodla o pevném času hlasování už ve chvíli, kdy opozice s obstrukčním chováním vůbec neměla šanci začít, uvedl rozhořčeně.