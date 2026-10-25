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Škoda tyhle fotky minout: andělská křídla, Macron na výletě nebo test vůní

Victoria's Secret fashion show
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12 fotografií
Culver City, USA: Gigi Hadid kráčí po mole během módní přehlídky Victoria’s Secret ve studiích Sony Pictures. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Od přehlídkového mola přes pouliční protesty až po rozbouřené moře. I uplynulý týden přinesl ve světě pestrou směs událostí, emocí i nečekaných okamžiků. Prohlédněte si 12 fotografií, které zachycují svět v jeho nejrůznějších podobách.

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32. kongres ODS, Petr Fiala
32. kongres ODS, Petr Fiala
32. kongres ODS, Petr Fiala

Babiš se vám smál z Průhonic, rýpl si expremiér Fiala do Okamury. Vmetl mu ohrožení demokracie

Mezi pevně zařazeným časem sněmovního hlasování o poplatcích pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) a postupy minulé vlády je rozdíl, řekl v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News bývalý premiér a nynější poslanec Petr Fiala (ODS). Koalice tentokrát rozhodla o pevném času hlasování už ve chvíli, kdy opozice s obstrukčním chováním vůbec neměla šanci začít, uvedl rozhořčeně.

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