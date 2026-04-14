Sirény, ticho a silná slova: Macinka navštívil Izrael během Dne holokaustu

V den Jom ha-šoa, Den holokaustu a hrdinství, navštívil ministr zahraničí Petr Macinka památník Jad vašem a zapojil se do pietní atmosféry. Izrael se na několik minut zastavil, sirény, ticho v ulicích a dvě minuty klidu připomněly miliony obětí holokaustu. Macinka dostál své pověsti a v ostrém komentáři pro izraelský deník napsal: „Zatímco Západ morálně hnije, my stojíme po boku Izraele.“
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny, hasiči lidi zachraňují pomocí žebříků
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků. Novinářům to sdělili hasičští mluvčí Miroslav Řezáč a Vojtěch Rotschedl.
Totální převrat ve financování ČT a rozhlasu, Klempíř ukázal detaily. Opozice chystá obstrukce
Babišova vláda přichází z historickou změnou financování veřejnoprávních médií, opozice varuje před jejich likvidací. Česká televize a Český rozhlas podle ministra kultury Oty Klempíře dostanou od příštího roku místo výnosu z poplatků peníze ze státního rozpočtu, celkem 7,8 miliard korun. Ministr to oznámil na úterní tiskové konferenci.
Muchová na úvod zdolala outsiderku, dál jdou náhradnice Šalková i Kopřiva
Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.
Maximální ceny pohonných hmot ve středu vzrostou o desítky haléřů
Stát od středy zvýšil maximální ceny paliv. Benzin bude možné prodávat za 42,10 koruny za litr, o 43 haléřů dráž než v úterý. Maximální cena nafty se zvýší o 64 haléřů na 45 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který v úterý odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce měsíce.
Co viděla hlídka těsně před zkázou Titanicu? Loď duchů vyplula znovu, takhle ji spatřil málokdo
Na noční obloze nad Belfastem se objevila loď, která přepsala dějiny. Téměř tisíc dronů vytvořilo siluetu Titanicu v jeho domovském přístavu: přesně tam, odkud před více než sto lety vyplul přes anglický Southampton na svou první a zároveň poslední plavbu. Světelná rekonstrukce připomněla nejen technologický zázrak své doby, ale i příběh, který dodnes nepřestává fascinovat.