Přeskočit na obsah
Benative
17. 1. Drahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Rys Lukáš se toulá Beskydami, Žikmund hlídá Javorníky. Kdo další našel domov v horách?

Rys Žikmund - Javorníky
Rys František – Moravskoslezské Beskydy
Vlčice – Vsetínské Beskydy
Rys Lukáš – Moravskoslezské Beskydy
Vlk – Bílé Karpaty
Zobrazit
10 fotografií
Rys Žikmund - Javorníky |
Foto: Šelmy.cz
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V roce 2025 vyrazily do Beskyd a Kysuc téměř dvě stovky ochranářů a dobrovolníků, aby zmapovaly výskyt velkých šelem. Na ploše 3500 km² nalezli 221 stop po vlcích, rysech i medvědech. Fotopasti zachytily sedm samců rysa ostrovida, a dokonce i šakala obecného.

Prohlédnout 10 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Věda s pomocí biotechnologií dokáže „hacknout“ DNA. Konzumenti neprověřených peptidů věří, že to dokážou sami bez odborné pomoci.
Věda s pomocí biotechnologií dokáže „hacknout“ DNA. Konzumenti neprověřených peptidů věří, že to dokážou sami bez odborné pomoci.
Věda s pomocí biotechnologií dokáže „hacknout“ DNA. Konzumenti neprověřených peptidů věří, že to dokážou sami bez odborné pomoci.

Nakonec si to píchnou všichni. Silicon Valley frčí na čínských aminokyselinách

Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.

Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen
Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen
Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen

Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen

U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama