Rys Lukáš se toulá Beskydami, Žikmund hlídá Javorníky. Kdo další našel domov v horách?

V roce 2025 vyrazily do Beskyd a Kysuc téměř dvě stovky ochranářů a dobrovolníků, aby zmapovaly výskyt velkých šelem. Na ploše 3500 km² nalezli 221 stop po vlcích, rysech i medvědech. Fotopasti zachytily sedm samců rysa ostrovida, a dokonce i šakala obecného.
Nakonec si to píchnou všichni. Silicon Valley frčí na čínských aminokyselinách
Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.
Vlak u Běchovic srazil muže, střet nepřežil, provoz na koridoru je omezen
U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Iluze ruské supervelmoci má trhliny. Putinovi spojenci se bortí jako dům z karet
Zatímco Rusko obrací veškeré své síly na nekonečnou opotřebovací válku na Ukrajině, za jeho hranicemi se postupně rozpadá síť spojenců, kterou Vladimir Putin posledních dvacet let budoval. Nezdá se však, že by Kreml měl vůli nebo kapacitu tyto otřesy zastavit.
ŽIVĚPrvním místopředsedou ODS je nakonec Portlík. Chce probudit "spícího obra"
V čele ODS nahradil expremiéra Petra Fialu dosavadní místopředseda ODS Martin Kupka. V tajné volbě pražského kongresu porazil Radima Ivana. Rovněž Piráti si dnes v Prachaticích zvolili nové vedení. Staronovým předsedou se stal Zdeněk Hřib.
Domluveno. Vznikne největší zóna volného obchodu na světě, evropští farmáři se bouří
Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která bude pokrývat trh s více než 700 miliony spotřebitelů.