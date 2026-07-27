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Proč měl Petr Pavel fotografickou akreditaci na formuli 1? Vysvětlení je překvapivě jednoduché

Hungarian Grand Prix
Hungarian Grand Prix
Prezident Petr Pavel se během návštěvy Hungaroringu setkal s maďarským premiérem Magyarem.
Fotografie prezidenta Petra Pavla z motoristických závodů se draží v projektu Objektivem Petra Pavla. Třináct dobročinných aukcí už vyneslo 668 355 korun, které putují na podporu Nadačního fondu Evy Pavlové.
Hungary F1 GP Auto Racing
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10 fotografií
Vášnivý fotoamatér Petr Pavel fotografuje dění na trati během Velké ceny Maďarska formule 1. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Když se prezident Petr Pavel objevil na Hungaroringu s fotografickou akreditací přímo u trati formule 1, vyvolalo to otázky i kritiku. Ve skutečnosti ale nešlo o výsadu hlavy státu. Pavel už několik let buduje vlastní kolekci motoristických fotografií, které následně draží na podporu Nadačního fondu Evy Pavlové.

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Petr Pavel je známý jako nadšenec do motorek, aut i motorsportu. Stejně silnou vášní je pro něj fotografie. Na velkých závodech proto často odkládá roli čestného hosta a bere do ruky profesionální fotoaparát.

Hungarian Grand Prix
Prezident Petr Pavel fotografuje dění na trati během Velké ceny Maďarska formule 1 na okruhu HungaroringFoto: Reuters

Právě to se stalo také při Velké ceně Maďarska formule 1 na Hungaroringu. Prezident se pohyboval v místech, kam se běžní diváci nedostanou, s oficiální fotografickou akreditací. Na sociálních sítích se okamžitě objevily spekulace, zda nejde o privilegium vyplývající z jeho funkce.

Důvod je ale jiný. Pavel své motoristické fotografie dlouhodobě pořizuje jako součást charitativního projektu. Z vybraných snímků vzniká limitovaná kolekce velkoformátových reprodukcí s jeho podpisem a celý výtěžek z jejich aukcí putuje na nadační fond Evy Pavlové.

Fotografie prezidenta Petra Pavla z motoristických závodů se draží v projektu Objektivem Petra Pavla.
Fotografie prezidenta Petra Pavla z motoristických závodů se draží v projektu Objektivem Petra Pavla. Foto: Objektivem Petra Pavla

Otázkou nyní je, kdy se mezi draženými fotografiemi objeví i některý ze záběrů, které Petr Pavel pořídil během Velké ceny Maďarska formule 1.

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