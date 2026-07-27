Proč měl Petr Pavel fotografickou akreditaci na formuli 1? Vysvětlení je překvapivě jednoduché

Když se prezident Petr Pavel objevil na Hungaroringu s fotografickou akreditací přímo u trati formule 1, vyvolalo to otázky i kritiku. Ve skutečnosti ale nešlo o výsadu hlavy státu. Pavel už několik let buduje vlastní kolekci motoristických fotografií, které následně draží na podporu Nadačního fondu Evy Pavlové.
Petr Pavel je známý jako nadšenec do motorek, aut i motorsportu. Stejně silnou vášní je pro něj fotografie. Na velkých závodech proto často odkládá roli čestného hosta a bere do ruky profesionální fotoaparát.
Právě to se stalo také při Velké ceně Maďarska formule 1 na Hungaroringu. Prezident se pohyboval v místech, kam se běžní diváci nedostanou, s oficiální fotografickou akreditací. Na sociálních sítích se okamžitě objevily spekulace, zda nejde o privilegium vyplývající z jeho funkce.
Důvod je ale jiný. Pavel své motoristické fotografie dlouhodobě pořizuje jako součást charitativního projektu. Z vybraných snímků vzniká limitovaná kolekce velkoformátových reprodukcí s jeho podpisem a celý výtěžek z jejich aukcí putuje na nadační fond Evy Pavlové.
Otázkou nyní je, kdy se mezi draženými fotografiemi objeví i některý ze záběrů, které Petr Pavel pořídil během Velké ceny Maďarska formule 1.
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