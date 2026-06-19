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Zahraničí

Příroda Trumpovi vystavila účet. Místo vlastenecké modři zelená břečka

Zrcadlový bazén u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po renovaci zezelenal.
Members of U.S. National Parks Services clean algae from Lincoln Memorial Refelcting Pool in Washington
Timeline of the Lincoln Memorial Reflecting Pool renovations, in Washington
U.S. National Park Service workers dump bottles of hydrogen peroxide in the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington
Lincoln Memorial Reflecting Pool
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13 fotografií
Zrcadlový bazén u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po renovaci zezelenal. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zatímco americký prezident Donald Trump vsadil na vlasteneckou modř, příroda zvolila zelenou. Výsledek? Jen pár dní po renovaci se ikonický Zrcadlící bazén Lincolnova památníku ve Washingtonu proměnil v neplánovanou ukázku toho, kdo má poslední slovo.

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