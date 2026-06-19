Příroda Trumpovi vystavila účet. Místo vlastenecké modři zelená břečka

Zatímco americký prezident Donald Trump vsadil na vlasteneckou modř, příroda zvolila zelenou. Výsledek? Jen pár dní po renovaci se ikonický Zrcadlící bazén Lincolnova památníku ve Washingtonu proměnil v neplánovanou ukázku toho, kdo má poslední slovo.
ŽIVĚ Ukrajinské úřady informují o mrtvých a raněných po ruských útocích
Nejméně dva lidé byli zabiti a další dva zraněni při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla dnes ukrajinská policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby ruské drony zaútočily na dvě civilní lodě v Černém moři. Jednoho námořníka zabily, několik dalších zranily.
Rusové zaplatí vlastní konec. G7 posílá Ukrajině miliardy z ruských úroků
Padesát miliard dolarů na obranu, pět až sedm kompletních baterií systémů Patriot nebo SAMP/T do podzimu, přednostní dodávky raket a nové drtivé sankce na ruskou energetiku. Volodymyr Zelenskyj má na příští měsíce v rukou silné karty. Evropa a státy G7 jasně ukazují, že i přes politické otřesy v USA hodlají ukrajinskou válečnou mašinérii udržet v chodu za každou cenu.
Klasická čecháčkovina, reaguje expert na kritiku repre. Zaslechl zvěsti o problémech v týmu
„Všeobecné rozladění vede bohužel k tomu, že fanoušci ani moc za naším týmem nestojí, nevěří mu. Je to klasická čecháčkovina. Všichni v hospodě fotbalu rozumějí. Když se vyhraje, tak přichází nadšení, když přijde neúspěch, tak oni to pokazili. Každý je trenér, rozumí všemu, všechno by dělal líp,“ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík.
Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory
V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku (DPP) či stavebních firem.
„To je prostě ostuda.“ Diplomat tvrdě účtuje s Babišovou vládou a výdaji na obranu
Je to jen pár dnů, co se na konci května uzavřela éra Jiřího Šedivého na ministerstvu obrany. Vysoce postavený úředník a diplomat se zkušenostmi z NATO či Evropské obranné agentury se v pořadu Spotlight tvrdě pustil do vlády Andreje Babiše (ANO) kvůli hrátkám s českými obrannými výdaji. „To je prostě ostuda,“ reaguje Šedivý na slova Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO, který na Prahu ukázal.