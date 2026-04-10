Princezny na cvičáku: Stíhačky, dril a vojenská služba budoucích panovnic

Zapomeňte na plesy a koruny, evropské princezny jdou do akce. Amalia, Elisabeth, Alexandra, Leonor, Isabella i Viktorie si oblékly uniformy a místo aristokratických radovánek míří na cvičiště, do kasáren nebo k vojenské technice. Budoucí královny Evropy ukazují, že i modrá krev musí v proměněné mezinárodní situaci zvládnout dril a tvrdý vojenský výcvik.
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Odešla hrdinka, která pomáhala Židům pracujícím pro protektora Heydricha
Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo jí 100 let. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna.
„Sami se střílí do hlavy.“ Resort Motoristů pod palbou kvůli smrtícímu jedu v polích
Nastražit ho do nor hrabošů nestačí. Jedem je třeba posypat celé pole. Tak se po schůzce, která se konala před Velikonocemi, vyjádřily resorty zemědělství a životního prostředí. Svůj plán deklarovaly i ve společném tiskovém prohlášení. Okamžitě se vzedmula vlna odporu. „Takové ministerstvo životního prostředí můžeme zrušit. Slouží jen lobby,“ nešetří kritikou lidovecký exministr Petr Hladík.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
Procházka, naprostý unikát. V Miami se kolem milovaného Čecha rozjel výstřední cirkus
Jiří Procházka zase a znovu pobláznil Ameriku. Kolem českého bojovníka se v Miami před nedělním titulovým zápasem proti Novozélanďanovi Carlosi Ulbergovi strhl hotový cirkus plný silných, dojemných okamžiků i vyložených absurdit. Procházkův status globální sportovní hvězdy dostal razítko ještě před duelem.