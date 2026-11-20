Princ Harry by se v případě potřeby vrátil do britské armády a bojoval proti Rusku. Prohlásil to během překvapivé návštěvy Ukrajiny, kde se setkal se zraněnými vojáky. Zároveň varoval, že ruská hrozba se týká celé Evropy, a kritizoval rozdílný přístup americké veřejnosti a administrativy Donalda Trumpa k podpoře Kyjeva.
„Pokud bych dostal výzvu znovu narukovat a byla by taková potřeba, stoprocentně bych se přihlásil a sloužil své zemi po boku svých bývalých spolubojovníků a současných příslušníků ozbrojených sil,“ řekl Harry v podcastu deníku The Telegraph během víkendové návštěvy Lvova.
Vévoda ze Sussexu sloužil v britské armádě v letech 2005 až 2015 a absolvoval dvě mise v Afghánistánu. Podle něj by měli být připraveni k návratu do služby i další bývalí vojáci.
„Myslím, že bychom měli být připraveni. A ti z nás, kteří sloužili v armádě, by měli být připraveni znovu nastoupit do služby,“ prohlásil.
Princ také řekl, že „celý svět se může od Ukrajiny mnohému naučit“. Naznačil rovněž, že Británie je s Ruskem ve válce už posledních deset let. „Jen proto, že na nás nelétají drony, kulky a rakety, neznamená, že nejsme ve válce,“ uvedl.
Harry, který se v srpnu vrátil z Kalifornie do Británie společně s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi, kritizoval také přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
Kritika Trumpova přístupu
Harry upozornil na rozdíl mezi podporou Ukrajiny ze strany americké veřejnosti a přístupem současné administrativy.
„Myslím, že existuje velký rozdíl mezi tím, jak americká společnost vnímá podporu Ukrajiny, která je podle mě mimořádně vysoká a vždycky byla, a postoji určité skupiny lidí, v tomto případě administrativy, která na věc možná nahlíží jinak,“ uvedl.
„Od ledna se věci změní, a proto bychom se na to měli všichni těšit,“ dodal v narážce na převzetí kontroly nad oběma komorami Kongresu demokraty po volbách v polovině volebního období.
Harry zároveň vyjádřil obavy, že by se evropské země mohly rozdělit a obrátit proti sobě. Ukrajinským hostitelům ale vzkázal: „Tuhle válku vyhrajete.“
Setkal se se zraněnými vojáky
Harry přijel do Lvova v sobotu. Od začátku ruské invaze v roce 2022 navštívil Ukrajinu už počtvrté. Setkal se tam se zraněnými vojáky a účastníky her Invictus Games, které založil pro válečné veterány a zraněné příslušníky ozbrojených sil.
Slíbil také, že až na Ukrajině zavládne mír, přiveze hry do země. Během návštěvy ocenil odolnost Ukrajinců i práci zdravotníků, kteří ošetřují rostoucí počet válečných zraněných.
„Ukrajina nyní zažívá podoby války, jaké dosud žádná jiná země nezažila,“ řekl. „Válka je strašná věc,“ dodal.
Cesta se kvůli bezpečnosti připravovala v utajení. Během návštěvy se ve Lvově rozezněly sirény leteckého poplachu a Harryho organizační tým musel zamířit do krytu.
Obrazem: Chtěli umlčet studenty, probudili celou zemi. Národní třída v osudový večer 17. listopadu 1989
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