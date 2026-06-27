Přijeli v tancích, odjeli vlakem. Před 35 lety skončila sovětská okupace

Byl to jeden z nejsymboličtějších okamžiků porevolučního Československa. Dne 27. června 1991 opustil republiku poslední sovětský voják a uzavřel tak téměř 23 let trvající kapitolu, která začala invazí v srpnu 1968 a stála 429 československých životů.
Klempíře vypískali ve Strážnici. Může za to alkohol a vedro, reagoval ministr
Záští místního publika a také vedrem a alkoholem vysvětlil ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř na sociálních sítích reakci pátečního publika Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na svou zdravici. Hlediště na něj reagovalo bučením a pískotem, informoval server Novinky.cz.
Pohádkový příběh outsidera pokračuje. Nejmenší země v historii play off MS vyzve šampiony
Kapverdy se staly nejmenší zemí v historii, která postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa. Teď je čeká souboj s obhájci titulu z Argentiny.
Muchová se na Wimbledon naladila vítězstvím v Bad Homburgu. Ósakaovou zradilo chodidlo
Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul v kariéře na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Ósakaová finále za stavu 6:1, 1:0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Hrály jen 46 minut.
„Důkladné přípravy.“ Těžba lithia za Babišových „dva tisíce miliard“ se odsouvá
Ksindl jeden! Já vám nevěřím! Ten projekt tady nechceme. I to si vyslechli zástupci ministerstva životního prostředí či těžební firmy Geomet a Severočeských dolů, kteří dorazili do Dubí na veřejnou debatu o chystané těžbě lithia na Cínovci. S plánem za 42 miliard korun, jenž by měl Krušné hory poznamenat minimálně na 30 let a který navíc nabírá zpoždění, zkrátka řada místních stále nesouhlasí.
Chyby děláme ve sprše i při větrání. Jak ve zdraví přežít tropické peklo
Teploty v Česku se během příštích dnů mohou vyšplhat až na bezmála 40 stupňů Celsia. Místy tak bude panovat větší horko než na jihu Evropy. Na některých místech republiky má být tepleji než v Athénách. Aktuálně.cz přináší rady, jak vedro ve zdraví přečkat.