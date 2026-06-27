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Domácí

Přijeli v tancích, odjeli vlakem. Před 35 lety skončila sovětská okupace

Vojenská kapela sovětské armády doprovází začátek odsunu vojsk, která v zemi zůstávala od invaze v srpnu 1968.
Armáda SSSR, voják, odsun sovětských vojsk
Opuštěné kasárny a první známky stěhování. Vyjednávání zahájená po sametové revoluci dostávají konkrétní podobu, sovětská armáda se chystá k odchodu.
Sovětští vojáci pózují před obrněným transportérem. Za jejich zády se však už píše závěr jedné z nejdelších kapitol československých dějin po roce 1945.
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Vojenská kapela sovětské armády doprovází začátek odsunu vojsk, která v zemi zůstávala od invaze v srpnu 1968. |
Foto: Profimedia
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Byl to jeden z nejsymboličtějších okamžiků porevolučního Československa. Dne 27. června 1991 opustil republiku poslední sovětský voják a uzavřel tak téměř 23 let trvající kapitolu, která začala invazí v srpnu 1968 a stála 429 československých životů.

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Těžba lithium, Cínovec, obec Dubí, osada Dukla

„Důkladné přípravy.“ Těžba lithia za Babišových „dva tisíce miliard“ se odsouvá

Ksindl jeden! Já vám nevěřím! Ten projekt tady nechceme. I to si vyslechli zástupci ministerstva životního prostředí či těžební firmy Geomet a Severočeských dolů, kteří dorazili do Dubí na veřejnou debatu o chystané těžbě lithia na Cínovci. S plánem za 42 miliard korun, jenž by měl Krušné hory poznamenat minimálně na 30 let a který navíc nabírá zpoždění, zkrátka řada místních stále nesouhlasí.

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