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Zahraničí

Pride a nacionalisté tváří v tvář. Pak se nad Kyjevem rozezněly sirény

Účastníci Kyiv Pride dávají hlasitě najevo, že ani válka debatu o právech menšin neumlčela.
Protesters march denouncing an LGBT+ event in Kyiv
Russia Ukraine War
Protesters march denouncing an LGBT+ event in Kyiv
Equality March organized by the LGBT+ community in Kyiv
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Účastníci Kyiv Pride dávají hlasitě najevo, že ani válka debatu o právech menšin neumlčela. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V centru Kyjeva se během několika nedělních hodin odehrály dva pochody, které ukázaly hluboké rozdělení ukrajinské společnosti. Zatímco účastníci Kyiv Pride požadovali rovná práva a větší ochranu menšin, jejich odpůrci mluvili o obraně tradičních hodnot a národní identity. Do sporu vstoupila i válka, pochod za rovnost nakonec přerušil letecký poplach a jeho účastníci zamířili do krytu v metru.

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