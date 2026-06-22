Pride a nacionalisté tváří v tvář. Pak se nad Kyjevem rozezněly sirény

V centru Kyjeva se během několika nedělních hodin odehrály dva pochody, které ukázaly hluboké rozdělení ukrajinské společnosti. Zatímco účastníci Kyiv Pride požadovali rovná práva a větší ochranu menšin, jejich odpůrci mluvili o obraně tradičních hodnot a národní identity. Do sporu vstoupila i válka, pochod za rovnost nakonec přerušil letecký poplach a jeho účastníci zamířili do krytu v metru.
ŽIVĚ Rusové zaútočili drony na rodinný dům. Zabili třináctiletého chlapce, jeho otce i babičku
Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil tři členy jedné rodiny – třináctiletého chlapce, jeho šestatřicetiletého otce a třiasedmdesátiletou babičku. Další tři členové rodiny utrpěli zranění. Na platformě Telegram to v pondělí uvedla oblastní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovaly úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti.
Již pět lidí bylo zatčeno pro podezření z poškození jezírka ve Washingtonu
Nejméně pět lidí už bylo zatčeno kvůli podezření z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, napsal dnes s odkazem na nejmenovaného zástupce administrativy prezidenta Donalda Trumpa zpravodajský server NBC News. Trump mezitím pohrozil, že poškození památek může vést až k desetiletému odnětí svobody, a nadále tvrdí, že jezírko poškodili vandalové.
Po Fukové bude zmocněnkyní pro romské záležitosti náměstkyně MPSV Stejskalová
Vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny vláda ve středu jmenovala s platností od úterý náměstkyni ministerstva práce a sociálních věcí Editu Stejskalovou. Stejskalová ve funkci vystřídá Lucii Fukovou, která rezignovala minulý týden kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Uvedla tehdy, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Šílené, reagují ve světě na Vondroušovou. Podle osobností udělala tu největší chybu
Světem tenisu víří překvapení z toho, jak tvrdý trest dostala Markéta Vondroušová za neodevzdání dopingového vzorku. Diskutuje se o možném dvojím metru v činnosti Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA). České tenisové osobnosti ale už v dubnu podobný scénář předpovídaly, wimbledonská vítězka z roku 2023 podle nich udělala tu největší chybu.