před 5 hodinami

Sedm žen prezidentských kandidátů přišlo na debatu do Pražské křižovatky. "Ať by byla na Hradě kterákoli z přítomných dam, byla by to příjemná změna, zakončil moderátor debatu.

autor: Ludvík Hradilek | před 5 hodinami

Hlavní zprávy