Poznáte, kdo vyhrál? Takhle vypadá světová špička v pitvoření

V britském Egremontu se opět hledal člověk, který dokáže svůj obličej zkřivit do nejšílenější grimasy. Na mistrovství světa v gurningu je pitvoření hlavní disciplínou, čím bizarnější výraz, tím lépe. Letos vyhráli G. Eccles a C. Listerová, která si připsala už desátý titul. Myslíte, že na to máte? Zkuste to před zrcadlem a přihlaste se do soutěže. Třeba právě začíná vaše cesta za světovým titulem.
ŽIVĚ Rusové opět zaútočili na Dnipro, minimálně tři lidé zemřeli
Ruský útok na ukrajinské Dnipro 28. září si vyžádal nejméně tři mrtvé a 12 zraněných. Šéf Dněpropetrovské oblasti dříve také informoval o útoku na obchodní centrum.
Svatého Václava uctívají i Italové. Kvůli českým legionářům ho slaví u Gardy
Česká hymna zní v podání italského mužského sboru uprostřed severoitalských hor překvapivě jemně. Na místě, kde před více než sto lety bojovali čeští legionáři, dnes stojí vedle sebe čeští legionáři, italští Alpini a vojáci. Proč se k jejich příběhu na vzdálených březích jezera Lago di Garda stále vracejí?
Radarové Silicon Valley v Pardubicích: Radary proti dronům nestíháme vyrábět
Jen několik zemí v Evropě dokáže vyrobit podobně výkonné radary. Mají dosah až 150 kilometrů a navádějí prostředky protivzdušné obrany na cíle – rakety nebo letadla. Jejich menší protidronové radary zase hlídají francouzské ponorkové základny a letiště. Pardubická firma Retia z holdingu Czechoslovak Group čerpá z tradic pardubické Tesly a zajišťuje České republice unikátní schopnosti.
Volební vítězství AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku zřejmě neznamená účast ve vládě
AfD vyhrála 20. září zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku se ziskem 38,2 procenta hlasů, do vlády ale pravděpodobně nezamíří. Dosavadní premiérka Manuela Schwesigová z SPD v pondělí zahájila jednání s Levicí a Zelenými, které mají společně většinu v zemském sněmu.
Barma a Thajsko počítají oběti po záplavách a sesuvech půdy, v Bangkoku panuje stav nouze
Nejméně osm lidí zemřelo a dalších 20 až 30 se pohřešuje po rozsáhlých záplavách a sesuvech půdy, které na konci minulého týdne zasáhly jih Myanmaru, někdejší Barmy. Záchranáři se podle pondělních zpráv kvůli pokračujícím lijákům a špatně přístupnému terénu stále nedostali do všech postižených oblastí. Silné deště zasáhly také sousední Thajsko, kde si rovněž vyžádaly nejméně osm obětí.