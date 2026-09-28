Přeskočit na obsah
Benative
28. 9. Václav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Poznáte, kdo vyhrál? Takhle vypadá světová špička v pitvoření

World Gurning Championships held during the Egremont Crab fair, in Egremont
World Gurning Championships held during the Egremont Crab fair, in Egremont
World Gurning Championships held during the Egremont Crab fair, in Egremont
World Gurning Championships held during the Egremont Crab fair, in Egremont
World Gurning Championships held during the Egremont Crab fair, in Egremont
Zobrazit
17 fotografií
Složený snímek zachycuje účastníky letošního mistrovství světa v gurningu v britském Egremontu: Geda Ecclesa (vlevo nahoře), Dana Johnsona (uprostřed nahoře), Caroline Leonardovou (vpravo nahoře), Claire Listerovou (vlevo dole), Claire Hartleyovou (uprostřed dole) a Lynne Kellyovou (vpravo dole). Soutěžící se bez pomoci rukou snaží vytvořit co nejvíce deformovanou grimasu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V britském Egremontu se opět hledal člověk, který dokáže svůj obličej zkřivit do nejšílenější grimasy. Na mistrovství světa v gurningu je pitvoření hlavní disciplínou, čím bizarnější výraz, tím lépe. Letos vyhráli G. Eccles a C. Listerová, která si připsala už desátý titul. Myslíte, že na to máte? Zkuste to před zrcadlem a přihlaste se do soutěže. Třeba právě začíná vaše cesta za světovým titulem.

Prohlédnout 17 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.

Svatého Václava uctívají i Italové. Kvůli českým legionářům ho slaví u Gardy

Česká hymna zní v podání italského mužského sboru uprostřed severoitalských hor překvapivě jemně. Na místě, kde před více než sto lety bojovali čeští legionáři, dnes stojí vedle sebe čeští legionáři, italští Alpini a vojáci. Proč se k jejich příběhu na vzdálených březích jezera Lago di Garda stále vracejí?

Servicemen of an air defence unit Oleksii and Vasyl look at a military tablet to track a movement of Russia drones during their combat shift to protect the sky in Kyiv region
Servicemen of an air defence unit Oleksii and Vasyl look at a military tablet to track a movement of Russia drones during their combat shift to protect the sky in Kyiv region
Servicemen of an air defence unit Oleksii and Vasyl look at a military tablet to track a movement of Russia drones during their combat shift to protect the sky in Kyiv region

Radarové Silicon Valley v Pardubicích: Radary proti dronům nestíháme vyrábět

Jen několik zemí v Evropě dokáže vyrobit podobně výkonné radary. Mají dosah až 150 kilometrů a navádějí prostředky protivzdušné obrany na cíle – rakety nebo letadla. Jejich menší protidronové radary zase hlídají francouzské ponorkové základny a letiště. Pardubická firma Retia z holdingu Czechoslovak Group čerpá z tradic pardubické Tesly a zajišťuje České republice unikátní schopnosti.

Reklama
Záplavy v Myanmaru si vyžádaly už osm obětí a další desítky se pohřešují. Situace je velmi vážná. Snímek je z Rangúnu.
Záplavy v Myanmaru si vyžádaly už osm obětí a další desítky se pohřešují. Situace je velmi vážná. Snímek je z Rangúnu.
Záplavy v Myanmaru si vyžádaly už osm obětí a další desítky se pohřešují. Situace je velmi vážná. Snímek je z Rangúnu.

Barma a Thajsko počítají oběti po záplavách a sesuvech půdy, v Bangkoku panuje stav nouze

Nejméně osm lidí zemřelo a dalších 20 až 30 se pohřešuje po rozsáhlých záplavách a sesuvech půdy, které na konci minulého týdne zasáhly jih Myanmaru, někdejší Barmy. Záchranáři se podle pondělních zpráv kvůli pokračujícím lijákům a špatně přístupnému terénu stále nedostali do všech postižených oblastí. Silné deště zasáhly také sousední Thajsko, kde si rovněž vyžádaly nejméně osm obětí.

Reklama
Reklama
Reklama