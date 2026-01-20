Přeskočit na obsah
Po Apollu znovu ke hvězdám: Artemis II zamíří s posádkou k Měsíci
Obří raketa NASA Space Launch System (SLS) se v sobotu pomalu přiblížila ke startovní rampě na Floridě. |
Foto: NASA
Jan Bezucha
Měsíc znovu volá lidstvo. Po více než 54 letech se čtyři astronauti vydají na jeho oblet v rámci mise Artemis II. Obří raketa NASA SLS se přesunula na startovní rampu na Floridě a příští měsíc má začít desetidenní cesta, nejdelší vesmírná mise lidí od dob Apolla, která slibuje unikátní pohled na souputníka Země. Start závisí na „mokré zkoušce“, která má odhalit případné problémy před letem.

