Po Apollu znovu ke hvězdám: Artemis II zamíří s posádkou k Měsíci

Měsíc znovu volá lidstvo. Po více než 54 letech se čtyři astronauti vydají na jeho oblet v rámci mise Artemis II. Obří raketa NASA SLS se přesunula na startovní rampu na Floridě a příští měsíc má začít desetidenní cesta, nejdelší vesmírná mise lidí od dob Apolla, která slibuje unikátní pohled na souputníka Země. Start závisí na „mokré zkoušce“, která má odhalit případné problémy před letem.
Pod současnou vládou bude pokračovat a sílit tradiční přátelství České republiky s Izraelem, řekl po úterním setkání s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem v Praze šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Obě země mají hodně společných postojů, uvedl.
Levné sluneční brýle z drogerie: Mohou zraku uškodit více, než kdybyste neměli žádné
Sluníčko nás po dlouhých mrazech konečně láká ven, a s prvními intenzivními paprsky většina z nás začíná řešit ochranu zraku. Pro mnohé je nejjednodušším řešením sáhnout po prvním páru ve stojanu u pokladny v drogerii nebo supermarketu.
Luxus, jaký v Evropě neznáme. Škodovka představila omlazený Kushaq pro Indii
Facelift Škody Kushaq vůbec poprvé přináší nový designový jazyk automobilky Modern Solid také mezi spalovací modely. Indům dokáže česká automobilka nabídnout i zajímavou cenu.
KVÍZ: Vrchní, prchni!, Kulový blesk i Kolja. Znáte filmy Zdeňka Svěráka?
„Stěrače stírají!", „Hliník se odstěhoval do Humpolce,", „Kde jsou moje blatníky?“, „To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou.“ Všechny tyto legendární hlášky pocházejí z filmů scenáristy, herce, textaře, spisovatele a cimrmanologa Zdeňka Svěráka. Jeho filmy patří ke zlatému fondu české kinematografie a řada z nich má na svém kontě nejedno ocenění. Otestujte si, jak dobře je znáte i vy.
Kopřiva zvládl úchvatnou bitvu s Němcem Struffem, Macháč expresně vyřídil Dimitrova
Tenista Vít Kopřiva po tříhodinové bitvě zdolal Jana-Lennarda Struffa 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1 a poprvé v kariéře postoupil do 2. kola Australian Open. Naopak Tomáš Macháč nedal šanci Grigori Dimitrovovi a jde dál po setech 6:4, 6:4 a 6:3.