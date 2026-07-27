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Zahraničí

Plameny na prahu Bordeaux: To jsou snímky, které podtrhují apokalypsu

Wildfire in Lege-Cap-Ferret
A drone view shows burnt building in an area affected by wildfire, in Le Porge
Lege-Cap-Ferret, Francie: vyděšená žena čeká v autě během evakuace. Úřady kvůli postupujícím požárům nařídily opustit domovy desetitisícům lidí.
Airbus A400M makes its first-ever drop over the wildfire near Lacanau
Wildfire in Lege-Cap-Ferret
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Hasič prochází hustým kouřem při zásahu u rozsáhlého lesního požáru v departementu Gironde. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Rozsáhlé lesní požáry na jihozápadě Francie se nebezpečně přibližují k Bordeaux. Hasiči bojují s plameny ve dne v noci, zatímco statisíce lidí musely opustit své domovy. Situaci navíc zhoršuje další vlna extrémních veder, která může oheň ještě více rozdmýchat.

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Lesní požáry, které vypukly minulý týden poblíž pobřeží Atlantského oceánu, se dostaly už jen přibližně 15 kilometrů od metropolitní oblasti Bordeaux – čtvrtmilionového hlavního města departementu Gironde na jihozápadě Francie.

Hasiči s plameny bojovali po celou noc až do pondělního rána a snaží se zabránit tomu, aby živel zasáhl hustě obydlené oblasti.

Záběry z letadla Canadair ukazují rozsah ničivého požáru ve francouzském departementu Gironde. Plameny se dostaly už jen 15 kilometrů od Bordeaux . | Video: X/air plus news

Na okraji Bordeaux, v obci Cestas, musely úřady evakuovat tisíce obyvatel i rekreantů. „Jde o požár, jaký jsme tu ještě nikdy nezažili,“ uvedl starosta Jérôme Steffe. Podle něj nyní hasiči svádějí doslova závod s časem.

France Wildfires
Evakuovaní obyvatelé našli dočasné útočiště ve výstavním centru v Bordeaux poté, co museli kvůli požárům opustit své domovy. Foto: Reuters

Francouzská meteorologická služba totiž varuje, že se do oblasti v průběhu týdne vrátí vlna extrémních veder. Teploty mohou v okolí Bordeaux vystoupat až na 37 stupňů Celsia, což výrazně zvyšuje riziko dalšího šíření požárů.

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Ve Francii už muselo být evakuováno přibližně 220 tisíc lidí. Podobně kritická je situace také v sousedním Španělsku, kde své domovy opustilo více než 75 tisíc obyvatel a dalších 30 tisíc lidí dostalo od úřadů pokyn zůstat kvůli nebezpečí uvnitř budov.

Požáry jsou dalším důsledkem mimořádně horkého a suchého léta, které letos sužuje velkou část Evropy. Francouzská vláda se krizovou situací bude zabývat na pondělním zasedání kabinetu prezidenta Emmanuela Macrona.

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