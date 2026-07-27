Plameny na prahu Bordeaux: To jsou snímky, které podtrhují apokalypsu

Rozsáhlé lesní požáry na jihozápadě Francie se nebezpečně přibližují k Bordeaux. Hasiči bojují s plameny ve dne v noci, zatímco statisíce lidí musely opustit své domovy. Situaci navíc zhoršuje další vlna extrémních veder, která může oheň ještě více rozdmýchat.
Lesní požáry, které vypukly minulý týden poblíž pobřeží Atlantského oceánu, se dostaly už jen přibližně 15 kilometrů od metropolitní oblasti Bordeaux – čtvrtmilionového hlavního města departementu Gironde na jihozápadě Francie.
Hasiči s plameny bojovali po celou noc až do pondělního rána a snaží se zabránit tomu, aby živel zasáhl hustě obydlené oblasti.
Na okraji Bordeaux, v obci Cestas, musely úřady evakuovat tisíce obyvatel i rekreantů. „Jde o požár, jaký jsme tu ještě nikdy nezažili,“ uvedl starosta Jérôme Steffe. Podle něj nyní hasiči svádějí doslova závod s časem.
Francouzská meteorologická služba totiž varuje, že se do oblasti v průběhu týdne vrátí vlna extrémních veder. Teploty mohou v okolí Bordeaux vystoupat až na 37 stupňů Celsia, což výrazně zvyšuje riziko dalšího šíření požárů.
Ve Francii už muselo být evakuováno přibližně 220 tisíc lidí. Podobně kritická je situace také v sousedním Španělsku, kde své domovy opustilo více než 75 tisíc obyvatel a dalších 30 tisíc lidí dostalo od úřadů pokyn zůstat kvůli nebezpečí uvnitř budov.
Požáry jsou dalším důsledkem mimořádně horkého a suchého léta, které letos sužuje velkou část Evropy. Francouzská vláda se krizovou situací bude zabývat na pondělním zasedání kabinetu prezidenta Emmanuela Macrona.
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